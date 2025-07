As equipas de resgate retiraram mais corpos dos escombros de um edifício de 5 andares que colapsou no Paquistão durante a noite, aumentando o número de mortos para 14 no sábado, enquanto a operação de resgate prosseguia pelo segundo dia.

O bloco residencial desabou pouco depois das 10h00 de sexta-feira no bairro de Lyari em Carachi, no Paquistão.

Abid Jalaluddin Shaikh, que lidera o serviço de resgate governamental 1122 no local, disse à AFP que a operação continuou durante a noite "sem parar".

"Pode demorar até 8 à 12 horas para ser concluída", disse.

A agente policial Summiaya Syed, num hospital de Carachi, onde os corpos foram recebidos, disse à AFP que o número de mortos na manhã de sábado era de 14, metade delas mulheres, com 13 feridos.

Cerca de 100 pessoas viviam no edifício, disse à AFP o oficial superior da polícia Arif Aziz.

Todos os 6 membros da família de Jumho Maheshwari, de 70 anos, estavam no seu apartamento no primeiro andar quando ele saiu para trabalhar de manhã cedo.

"Nada me resta agora -- a minha família está toda presa e tudo o que posso fazer é rezar pela sua recuperação segura", disse Maheshwari.

Outra residente, Maya Sham Jee, disse que a família do seu irmão também estava presa sob os escombros.

"É uma tragédia para nós. O mundo mudou para a nossa família", disse Sham Jee.

"Estamos com desespero e apenas olhamos para os trabalhadores de resgate para trazerem os nossos entes queridos de volta em segurança."

Shankar Kamho, de 30 anos, um residente do edifício que estava fora na altura, disse que cerca de 20 famílias viviam lá dentro.

Ele descreveu como a sua mulher lhe telefonou em pânico dizendo que o edifício estava a rachar.

"Disse-lhe para sair imediatamente".

"Ela foi avisar os vizinhos, mas uma mulher disse-lhe 'este edifício vai aguentar pelo menos mais 10 anos'".

"Ainda assim, a minha mulher pegou a nossa filha e saiu. Cerca de 20 minutos depois, o edifício colapsou" explicou o Kamho.