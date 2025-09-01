O Presidente chinês Xi Jinping disse que a China vai acelerar a construção de um banco de desenvolvimento da OCS na cimeira anual da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, enquanto procura expandir a influência e âmbito da organização.

"Atualmente, à medida que a situação global se torna mais complexa e turbulenta, os estados-membros enfrentam responsabilidades de segurança e desenvolvimento mais árduas", disse Xi no seu discurso da abertura ao fórum na segunda-feira.

Xi prometeu 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos nos próximos três anos para membros da OCS, sem designação específica para o novo banco.

Xi, o Presidente russo Vladimir Putin e líderes de algumas dezenas de países estão reunidos como parte da OCS.

O grupo, originalmente visto como um contrapeso à influência americana na Ásia Central, cresceu em dimensão e influência ao longo dos anos, mas permanece em grande parte um fórum de segurança.

'Uma ordem mundial alternativa'