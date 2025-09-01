MUNDO
O Presidente da China, Xi Jinping, procura expandir o papel da OCS com banco de desenvolvimento
O Presidente chinês Xi Jinping prometeu 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos nos próximos três anos para membros da OCS, sem designação específica para o novo banco.
1 de setembro de 2025

O Presidente chinês Xi Jinping disse que a China vai acelerar a construção de um banco de desenvolvimento da OCS na cimeira anual da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, enquanto procura expandir a influência e âmbito da organização.

"Atualmente, à medida que a situação global se torna mais complexa e turbulenta, os estados-membros enfrentam responsabilidades de segurança e desenvolvimento mais árduas", disse Xi no seu discurso da abertura ao fórum na segunda-feira.

Xi prometeu 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos nos próximos três anos para membros da OCS, sem designação específica para o novo banco.

Xi, o Presidente russo Vladimir Putin e líderes de algumas dezenas de países estão reunidos como parte da OCS.

O grupo, originalmente visto como um contrapeso à influência americana na Ásia Central, cresceu em dimensão e influência ao longo dos anos, mas permanece em grande parte um fórum de segurança.

'Uma ordem mundial alternativa'

Com a adição do banco e uma ênfase na concessão de empréstimos, Xi está a tentar expandir o âmbito da organização.

A mensagem da China: "Ele quer fornecer uma ordem mundial alternativa, porque a ordem mundial liderada pelos EUA está muito em declínio. Esta é a narrativa principal", disse Alfred Wu, professor na Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew da Universidade Nacional de Singapura.

Xi também disse que os estados devem "opor-se à mentalidade da Guerra Fria, confrontação baseada em blocos e intimidação, e salvaguardar o sistema internacional com as Nações Unidas no seu centro" enquanto "defendem um mundo multipolar igual e ordenado, uma globalização económica inclusiva, e promovem a construção de um sistema de governação global mais justo e razoável."

Fundada em 2001, a OCS inclui agora na sua composição a Rússia, Bielorrússia, China, Índia, Irão, Cazaquistão, Quirguistão, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão. O Afeganistão e a Mongólia são estados observadores, e 14 outros países, maioritariamente do Sudeste Asiático e Médio Oriente, servem como "parceiros de diálogo".

