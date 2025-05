O Papa Francisco, o primeiro líder latino-americano da Igreja Católica Romana, faleceu, informou o Vaticano num comunicado em vídeo nesta segunda-feira, encerrando um pontificado frequentemente turbulento, marcado por divisões e tensões enquanto procurava reformar a instituição tradicional.

“Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja”, disse o Cardeal Kevin Ferrell, camerlengo do Vaticano, no anúncio.

Ele sofreu uma “prolongada crise respiratória semelhante à asma” associada à trombocitopenia, de acordo com um comunicado anterior do Vaticano.

Francisco nasceu em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, filho de pais imigrantes italianos. Estudou na Argentina e, posteriormente, na Alemanha, antes de ser ordenado sacerdote jesuíta em 1969.

Mais de uma década após o início de seu papado, o Papa Francisco permaneceu uma figura de admiração e controvérsia. Ele procurou reformar a burocracia do Vaticano, combater a corrupção e enfrentar alguns dos desafios mais urgentes da Igreja.

Embora tenha sido elogiado pela sua humildade e compromisso com a justiça social, a sua liderança também enfrentou forte resistência de conservadores dentro e fora da Igreja.