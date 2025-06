O Irão nunca poderá ter uma arma nuclear, afirmaram os líderes do G7, numa altura em que as tensões no Médio Oriente continuam a aumentar.

“O Irão é a principal fonte de instabilidade e de terror na região”, afirmaram os líderes do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos numa declaração conjunta na segunda-feira.

“Temos sido consistentemente claros ao afirmar que o Irão nunca poderá ter uma arma nuclear”, acrescentaram.

Reiterando o seu compromisso com a paz e a estabilidade no Médio Oriente, afirmaram: “Neste contexto, afirmamos que Israel tem o direito de se defender. Reiteramos o nosso apoio à segurança de Israel”.

Afirmaram também a importância da proteção dos civis.

“Instamos a que a resolução da crise iraniana conduza a uma redução mais ampla das hostilidades no Médio Oriente, incluindo um cessar-fogo em Gaza”, afirmaram.

Os líderes afirmaram que permanecerão “vigilantes” em relação às implicações para os mercados internacionais de energia e que estão prontos a coordenar-se para salvaguardar a estabilidade do mercado.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, regressa a Washington na segunda-feira, terminando a sua participação na cimeira do G7 devido às tensões no Médio Oriente.

“Tenho de regressar mais cedo por razões óbvias”, disse aos jornalistas.

Anteriormente, Trump instou os civis a evacuar Teerão “imediatamente”, no meio das crescentes tensões entre Israel e o Irão.

“O Irão devia ter assinado o ‘acordo’ que eu lhes disse para assinarem. Que vergonha, e desperdício de vidas humanas. Em termos simples, o IRÃO NÃO PODE TER UMA ARMA NUCLEAR. Já o disse várias vezes!”

“Todos devem evacuar imediatamente Teerão!”, afirmou na sua plataforma Truth Social.

As tensões aumentaram desde sexta-feira, quando Israel lançou ataques aéreos coordenados e ataques com drones em vários locais do Irão, incluindo instalações militares e nucleares, levando Teerão a lançar ataques de retaliação.