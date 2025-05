O presente de despedida do Papa para Gaza: Papamóvel transformado em clínica médica para crianças O presente de despedida do Papa para Gaza: Papamóvel transformado em clínica médica para crianças

Como parte do seu último desejo, o papamóvel do Papa Francisco será transformado numa clínica de saúde equipada com equipamentos médicos de diagnóstico e emergência para crianças na Faixa de Gaza, na Palestina.