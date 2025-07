Un cercetător de frunte în domeniul genocidului și istoric al Holocaustului a concluzionat că statul israelian comite genocid în Gaza asediată.

Într-un articol publicat de The New York Times , dr. Omer Bartov, profesor de studii în domeniul Holocaustului și genocidului de la Universitatea Brown, a declarat că amploarea și intenția atacurilor militare israeliene nu pot fi justificate în conformitate cu dreptul internațional.

Până în mai 2024, după distrugerea la scară largă a orașului Rafah și strămutarea forțată a peste un milion de palestinieni în zona de coastă Mawasi, el a concluzionat că acțiunile Israelului purtau semnele distinctive ale unei campanii sistematice de a face Gaza nelocuibilă.

„La acel moment, nu mai părea posibil să se nege că modelul de agresiune al IDF (armata israeliană) era consistent cu declarațiile denotând intenția de genocid făcute de liderii israelieni”, a scris Bartov.

Apeluri la genocid

El a citat multiple declarații publice ale oficialilor politici și militari israelieni ca dovadă a acestei intenții.

Premierul Benjamin Netanyahu a promis că inamicul va plăti un „preț uriaș” și a îndemnat locuitorii din Gaza să plece amenințând că vor „vor acționa cu forță peste tot”.

El a făcut, de asemenea, referire la pasajul biblic despre Amalek, care este adesea interpretat ca un apel la exterminarea unei populații întregi, precum și la promisiunile de a „transforma Gaza în dărâmături.”

Alți oficiali au folosit un limbaj instigator, inclusiv referiri la palestinieni ca „animale” și apeluri la „anihilarea totală."

Un parlamentar israelian de rang înalt, Nissim Vaturi, a scris că sarcina Israelului trebuie să fie „ștergerea Fâșiei Gaza de pe fața pământului.”

Fapte concrete

Bartov a argumentat că o astfel de retorică, combinată cu atacurile militare ale Israelului — bombardamente sistematice, țintirea infrastructurii civile și crearea condițiilor care fac viața în Gaza imposibilă — constituie dovezi clare ale intenției de genocid și a executării unui genocid.

„Cred că scopul a fost — și rămâne astăzi — să forțeze populația să părăsească cu totul Fâșia sau... să slăbească enclava prin bombardamente și privări severe... astfel încât să fie imposibil pentru palestinienii din Gaza să își mențină sau să își refacă existența ca grup”, a scris el.

Cercetătorul a descris faptul că a ajuns la această concluzie ca fiind dureros și profund personal.

„Având în vedere că am crescut într-o familie sionistă, am petrecut prima jumătate a vieții în Israel, servind în IDF (armata israeliană) și cea mai mare parte a carierei cercetând și scriind despre crime de război și Holocaust, aceasta a fost o concluzie dureroasă la care am ajuns și una pe care am respins-o cât am putut”, a spus el.

„Dar predau cursuri despre genocid timp de un sfert de secol. Pot recunoaște unul când îl văd.”

Recunoaștere pe scară largă a genocidului

Avertismentul său vine în timp ce un număr tot mai mare de cercetători în domeniul genocidului și dreptului internațional au ajuns la concluzii similare.

Printre aceștia se numără Francesca Albanese, raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, și organizații precum Amnesty International.

Africa de Sud a intentat un proces de genocid împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție.

Conform lui Bartov, acțiunile Israelului depășesc acum chiar și granițele războiului, deoarece armata nu mai luptă împotriva unei forțe militare organizate, ci este în schimb angajată în „demolare și epurare etnică” — operațiuni menite să facă Gaza nelocuibilă.

El a avertizat că refuzul continuu al guvernelor, instituțiilor și cercetătorilor Holocaustului de a recunoaște conduita Israelului riscă să submineze întregul cadru juridic internațional post-Holocaust.

„Este o amenințare adevărată la adresa fundamentelor ordinii morale de care depindem cu toții”, a scris el.