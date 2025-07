La finalul unui proces urmărit pe plan internațional, o femeie din Australia a fost găsită vinovată de un juriu pentru uciderea părinților și mătușii soțului său, otrăvindu-le friptura Beef Wellington cu ciuperci toxice,

Erin Patterson, o pasionată de gătit, a organizat în iulie 2023 o masă familială care a început cu discuții amicale și rugăciuni sincere, dar s-a încheiat cu moartea a trei invitați.

Pe parcursul unui proces care a durat mai mult de două luni, Patterson a susținut că preparatul din carne și aluat a fost otrăvit accidental cu ciuperci „Buretele viperei”, cele mai letale din lume. Cu toate acestea, un juriu format din 12 persoane a găsit-o vinovată, luni, de triplu omor, o infracțiune care poate atrage pedeapsa maximă de închisoare pe viață.

Ea a fost, de asemenea, găsită vinovată de tentativă de omor în privința unui al patrulea invitat, care a supraviețuit.

„Cred că este foarte important să ne amintim că trei persoane au murit”, a declarat inspectorul detectiv Dean Thomas după verdict.

Procesul a atras creatori de podcasturi, echipe de filmare și fani ai genului true crime în orașul rural Morwell, o localitate liniștită din statul Victoria, cunoscută mai degrabă pentru trandafirii săi premiați. Ziarele au urmărit fiecare întorsătură a ceea ce mulți numesc acum „crima ciupercilor”.

„Delicios”

Familia victimelor a refuzat să comenteze după verdict, cerând intimitate printr-o declarație emisă de poliție. O prietenă a lui Patterson, vizibil emoționată, a părăsit tribunalul prin mulțimea de jurnaliști.

„Sunt tristă. Dar asta este situația”, a spus ea reporterilor.

Pe 29 iulie 2023, Patterson a pregătit masa pentru o întâlnire de familie la proprietatea sa de la țară, umbrită de copaci. Oaspeții din acea zi erau Don și Gail Patterson, părinții în vârstă ai soțului ei Simon, cu care trăia separat de mult timp. La masă au fost invitați și mătușa maternă a lui Simon, Heather Wilkinson, și soțul acesteia, Ian, un pastor cunoscut la biserica baptistă locală. Simon a fost rugat să participe, dar a refuzat, spunând că se simte „incomod”.

În fundal, relația dintre Patterson și Simon începea să se deterioreze. Cei doi, încă legal căsătoriți, se certau din cauza contribuțiilor lui Simon la întreținerea copilului.

Patterson a cumpărat bucăți scumpe de carne de vită, pe care le-a acoperit cu un amestec de ciuperci tocate și le-a învelit în aluat pentru a face porții individuale de Wellington. Invitații au spus o rugăciune înainte de a începe să mănânce și s-au rugat din nou după masă, Heather lăudând mai târziu preparatul ca fiind „delicios și frumos”.

Detectives soon found signs that Patterson had dished up the meal with murderous intent.

Ciupercile „Buretele viperei” sunt ușor de confundat cu alte soiuri comestibile și se spune că au un gust dulce, care maschează toxicitatea lor extremă.

„A fost foarte clar că era imposibil să supraviețuiască”

Sângele invitaților a fost rapid contaminat cu amatoxină, o otravă produsă de ciupercile „Buretele viperei”, care cresc sub stejarii din Victoria. Don, Gail și Heather au murit în decurs de o săptămână din cauza insuficienței multiorganice.

„A fost foarte clar că nu era posibil să supraviețuiască”, a declarat specialistul în terapie intensivă Stephen Warrillow în cadrul procesului.

Detectivii au descoperit rapid indicii că Patterson a pregătit masa cu intenții criminale. Ea le-a spus invitaților că a fost diagnosticată cu cancer și avea nevoie de sfaturi despre cum să dea vestea copiilor săi, au susținut procurorii. Însă dosarele medicale au arătat că Patterson nu a primit niciun astfel de diagnostic. Parchetul a afirmat că aceasta a fost o minciună inventată pentru a-i atrage pe invitați la masă.

Ea a mai mințit și despre deținerea unui deshidratator de alimente, pe care poliția l-a găsit ulterior aruncat la o groapă de gunoi. Testele criminalistice au arătat că aparatul conținea urmele ciupercilor fatale.

„Sunt de acord că am mințit pentru că mi-a fost frică să nu fiu considerată responsabilă”, a declarat Patterson în timpul procesului. Un computer confiscat din casa sa a arătat că cu un an înainte de prânz aceasta accesase o pagină care localiza ciuperci „Buretele viperei” la o scurtă distanță de locuința sa, au spus polițiștii.

„Super detectivul”

Ciupercile „Buretele viperei” sunt cele mai mortale ciuperci din lume și aproximativ 90% din decesele cauzate de consumul de ciuperci otrăvitoare sunt provocate de acest tip de ciuperci.

Pastorul baptist Ian Wilkinson a fost singurul invitat care a supraviețuit, recuperându-se după săptămâni petrecute în spital. El a spus instanței că mesele invitaților au fost servite pe patru farfurii gri, în timp ce Patterson a mâncat dintr-o farfurie mai mică, portocalie. Totuși, el nu a putut explica de ce Patterson ar fi dorit să-l omoare.

Patterson era o mamă devotată a doi copii și avea un interes activ în comunitatea sa strâns unită, fiind voluntară pentru editarea buletinului informativ al satului și filmarea slujbelor bisericești. Era, de asemenea, cunoscută ca o pasionată de crime adevărate, fiind membră a unui grup de Facebook, unde discuta detalii despre crime celebre din Australia.

Patterson a susținut că masa a fost contaminată accidental cu ciuperci „Buretele viperei”, afirmând prin avocații săi că a fost doar un „accident teribil.”

„Nu a făcut-o intenționat. Nu a făcut-o cu premeditare”, a declarat avocatul apărării Colin Mandy în timpul procesului. „Ea neagă că ar fi căutat în mod deliberat aceste ciuperci toxice.

Procesul a inclus mărturii de la medici, detectivi, experți în calculatoare și specialiști în ciuperci, analizând în detaliu prânzul cu friptura Wellington. După ore întregi de mărturii complexe, juriului i-a luat o săptămână să o găsească pe Patterson vinovată.

Sentința va fi pronunțată la o dată ulterioară.