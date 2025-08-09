Vrei un partener de șah robotizat cu care să-ți testezi mutările? Poate un câine robotizat? Sau o replică în mărime naturală a fizicianului Albert Einstein, care să te învețe teoriile sale despre relativitate?
Acestea sunt doar câteva dintre cei peste 100 de roboți care vor fi vânduți într-un nou magazin deschis vineri la Beijing, unde sunt expuse modele umanoide de la peste 40 de branduri chinezești, precum Ubtech Robotics și Unitree Robotics.
Magazinul este printre primele din China care comercializează roboți umanoizi și orientați către consumatori, reflectând ambiția țării de a deveni lider în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.
Situat într-un parc industrial dedicat roboticii, în Yizhuang, magazinul expune peste 50 de roboți împărțiți în șapte categorii principale, inclusiv medicală, industrială, bionică și umanoidă, conform publicației de stat Global Times.
„Dacă roboții vor ajunge în mii de gospodării, nu este suficient să ne bazăm doar pe companiile de robotică”, a declarat miercuri Wang Yifan, directorul magazinului, subliniind necesitatea unor soluții personalizate pentru consumatori.
Descriind magazinul ca fiind de tip „4S” — oferind vânzări, piese de schimb, întreținere și servicii de consultanță, asemănător dealerilor auto — Wang a menționat că prețurile roboților variază între 2.000 și câteva milioane de yuani.
Printre roboții expuși se numără câini roboți care dansează, roboți umanoizi care distribuie medicină tradițională chineză și roboți care pot întoarce clătite, prepara cafea, arunca la coșul de baschet, picta sau depăși trasee cu obstacole. Există chiar și o replică a lui Albert Einstein.
Debutul magazinului coincide cu Conferința Mondială a Roboților 2025, desfășurată între 8 și 12 august, unde sunt prezentate peste 1.500 de produse și lansate 100 de inovații de la peste 200 de companii naționale și internaționale.
Accentul Chinei pe robotică vizează soluționarea unor provocări precum îmbătrânirea populației și încetinirea creșterii economice.
Sectorul a fost susținut de subvenții generoase care depășesc 20 de miliarde de dolari în ultimul an, iar Beijingul plănuiește un fond de un trilion de yuani (137 miliarde de dolari) pentru a sprijini start-up-urile din domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.