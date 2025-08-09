Vrei un partener de șah robotizat cu care să-ți testezi mutările? Poate un câine robotizat? Sau o replică în mărime naturală a fizicianului Albert Einstein, care să te învețe teoriile sale despre relativitate?

Acestea sunt doar câteva dintre cei peste 100 de roboți care vor fi vânduți într-un nou magazin deschis vineri la Beijing, unde sunt expuse modele umanoide de la peste 40 de branduri chinezești, precum Ubtech Robotics și Unitree Robotics.

Magazinul este printre primele din China care comercializează roboți umanoizi și orientați către consumatori, reflectând ambiția țării de a deveni lider în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.

Situat într-un parc industrial dedicat roboticii, în Yizhuang, magazinul expune peste 50 de roboți împărțiți în șapte categorii principale, inclusiv medicală, industrială, bionică și umanoidă, conform publicației de stat Global Times.

„Dacă roboții vor ajunge în mii de gospodării, nu este suficient să ne bazăm doar pe companiile de robotică”, a declarat miercuri Wang Yifan, directorul magazinului, subliniind necesitatea unor soluții personalizate pentru consumatori.