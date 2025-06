Creșe stelare spectaculoase, o întindere vastă a cosmosului plină de milioane de galaxii și mii de asteroizi recent descoperiți au fost dezvăluite în primele imagini din spațiul profund capturate de Observatorul Vera C. Rubin din Chile.

După mai bine de două decenii de pregătiri, telescopul finanțat de SUA, în valoare de 800 de milioane de dolari, este amplasat pe Cerro Pachón, în centrul Chile, unde cerul întunecat și aerul uscat oferă condiții ideale pentru observarea cosmosului.

Una dintre imaginile inaugurale este un ansamblu format din 678 de expuneri realizate pe parcursul a șapte ore, surprinzând nebuloasele Trifid și Lagoon – ambele aflate la câteva mii de ani-lumină de Pământ – strălucind în nuanțe vii de roz pe fundaluri portocaliu-roșii.

Imaginea dezvăluie aceste locuri de naștere ale stelelor cu un nivel de detaliu fără precedent, cu trăsături anterior abia vizibile sau invizibile acum clar evidențiate.

O altă imagine, denumită „Cufărul Cosmic al Comorilor”, arată un univers „plin de stele și galaxii – acele buzunare aparent negre și goale din spațiul dintre stele, așa cum le vedem cu ochiul liber, sunt transformate aici în tapiserii strălucitoare”, a declarat Zeljko Ivezic, directorul de proiect Rubin.

Galaxii spiralate, eliptice și roiurile de galaxii apar în nuanțe vii de roșu, albastru și portocaliu. Aceste culori dezvăluie detalii cheie, precum distanța și dimensiunea, cu o precizie fără egal, ajutând oamenii de știință să înțeleagă mai bine istoria expansiunii universului.

Culorile nu corespund exact cu ceea ce ar vedea ochiul liber, a explicat cercetătoarea Federica Bianco, deoarece telescopul captează o gamă mult mai largă de lungimi de undă. În schimb, ele sunt reprezentative: infraroșul este asociat cu roșul pentru a reprezenta obiectele mai reci, în timp ce ultravioletul este asociat cu albastrul și indică obiectele mai calde.

Proiect emblematic de 10 ani

O versiune interactivă a imaginii este acum disponibilă pe site-ul Observatorului Rubin. „Un lucru foarte interesant este că, dacă mărești și te uiți la una dintre galaxiile neclare de acolo, s-ar putea să fii prima persoană care acordă atenție acelei pete neclare”, a spus Clare Higgs, liderul echipei de educație și comunicare publică.

Observatorul dispune de un telescop avansat de 8,4 metri și cea mai mare cameră digitală construită vreodată, susținută de un sistem de date puternic care transferă 20 de terabytes în fiecare noapte.

Aproximativ de dimensiunea unei mașini, camera captează imagini de 3.200 de megapixeli. Ar fi nevoie de 400 de televizoare ultra-high-definition puse unul lângă altul pentru a vizualiza o singură imagine Rubin la rezoluție completă.

Mai târziu în acest an, observatorul va lansa proiectul său emblematic, Legacy Survey of Space and Time (LSST). În următorul deceniu, acesta va scana cerul nocturn în fiecare noapte, detectând chiar și cele mai subtile schimbări cu o precizie fără egal.

Numit după astronomul american pionier Vera C. Rubin – ale cărei cercetări au oferit primele dovezi concludente pentru materia întunecată – observatorul continuă moștenirea sa, făcând din materia întunecată un punct central al misiunii sale.

Energia întunecată, o forță la fel de misterioasă și extrem de puternică, se crede că determină expansiunea accelerată a universului. Împreună, materia întunecată și energia întunecată sunt considerate a constitui 95% din cosmos, deși natura lor adevărată rămâne necunoscută.

„Prin observarea a până la 20 de miliarde de galaxii, vom studia cum lumina acelor galaxii îndepărtate a ajuns la noi – iar aproape fiecare rază de lumină a fost deviată de interacțiunea gravitațională a materiei întunecate care pătrunde universul”, a spus cercetătorul Aaron Roodman. Acest lucru, a adăugat el, va ajuta la elucidarea acestor mistere cosmice.

O inițiativă comună a Fundației Naționale pentru Știință din SUA și a Departamentului de Energie, observatorul este considerat, de asemenea, unul dintre cele mai puternice instrumente construite vreodată pentru apărarea planetară.

În doar 10 ore de observație, Rubin a descoperit 2.104 asteroizi anterior necunoscuți în sistemul nostru solar, inclusiv șapte obiecte apropiate de Pământ – niciunul dintre acestea nu reprezintă o amenințare. Toate celelalte observatoare terestre și spațiale combinate descoperă aproximativ 20.000 de asteroizi noi pe an.

Mândria chiliană

Chile găzduiește telescoape din peste 30 de țări, inclusiv unele dintre cele mai avansate instrumente astronomice din lume – printre care Observatorul ALMA, cel mai puternic radiotelescop de pe Pământ.

Observatorul Cerro Tololo a contribuit la realizarea descoperirii istorice a expansiunii accelerate a universului – o descoperire care a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică în 2011.

Un alt proiect major, Telescopul Extrem de Mare, este programat să înceapă operațiunile în 2027 și promite să exploreze distanțe cosmice anterior inaccesibile.