Israelul nu are o constituție din cauza identității fluctuante a țării și a refuzului de a-și identifica frontierele, un fenomen care reflectă decenii de expropriere și de uzurpare a terenurilor palestiniene.

„Neadoptarea unei constituții, la fel ca acordurile opace privind statu-quoul, reflectă consensul israelian cu privire la evitarea necesară a soluțiilor finale la problemele controversate privind identitatea statului”, a scris Hanna Lerner, directoarea Școlii de Științe Politice, Guvern și Afaceri Internaționale de la Universitatea Tel Aviv.

Articolul din 2004 al lui Lerner, Democracy, Constitutionalism, and Identity: The Anomaly of the Israeli Case, (Democrația, constituționalismul și identitatea: Anomalia cazului israelian), a susținut că neadoptarea constituției a fost determinată de „conflictul religios-secular din Israel”, care a fost „condus de politica identității evreiești: lupta între viziuni opuse cu privire la însăși natura statului evreiesc”.

TRT World a contactat-o pe Lerner pentru a comenta acest articol. Ea nu a răspuns la întrebare.

Exemplul Israelului ca țară fără constituție este unic în comparație cu celelalte cinci națiuni.

De exemplu, Regatul Unit nu are o singură constituție scrisă care să servească drept punct de referință în aplicarea legii. Acesta are mai degrabă o constituție necodificată, împrăștiată în diverse surse, inclusiv statute, drept comun, convenții și documente juridice precum Magna Carta.

În cazul Israelului, este o chestiune complicată, care își are rădăcinile în interesele concurente ale evreilor ortodocși, ale sioniștilor devotați și ale așa-numiților adepți ai secularismului.

Tora vs. secularismul israelian

În timp ce laicii cer o constituție bazată pe separarea instituțiilor religioase de stat, grupurile ortodoxe se opun, afirmând că țara nu are nevoie de o constituție deoarece Tora, cartea sfântă a evreilor, definește ce este Israelul.

Lerner a citat un reprezentant al Agudat-Israel, un partid ultra-ortodox, care afirma în primii ani ai statului israelian: „În Israel nu există loc pentru nicio constituție creată de oameni. Dacă contrazice Tora - este inadmisibilă, iar dacă este concurentă cu Tora - este redundantă”.

În fața unor dinamici opuse, primii conducători israelieni au încercat să găsească un compromis după decizia Harari din 1950, care a sugerat că Tel Aviv nu ar trebui să creeze o constituție compactă, ci să elaboreze legi fundamentale separate pentru instituțiile guvernamentale - o abordare care ar putea conduce în cele din urmă țara la adoptarea unei constituții unice. Totuși, acest lucru nu a atenuat tensiunile.

Istoricul teolog Eldar Hasanoglu, stabilit la Ankara, specializat în iudaism și profesor la Universitatea Haci Bayram Veli, subliniază diferențele de lungă durată dintre fondatorii „laici” ai statului israelian, precum David Ben-Gurion, primul său prim-ministru, și evreii „fundamentaliști”. Ultimii consideră Israelul drept „ Pământul Făgăduinței ” dat de Dumnezeu și cer ca liderii politici să respecte principiile Torei în locul unei constituții create de om.

Liderii laici ai Israelului au înțeles că s-ar confrunta cu o reacție severă din partea grupurilor de evrei ortodocși care au imigrat recent, dacă ar redacta o constituție fără nicio referire la Tora , spune Hasanoglu. Iar dacă ar fi scris legi în conformitate cu Tora, primii lideri israelieni s-ar fi temut să nu fie tratați cu răceală de lumea occidentală pentru urmărirea „unei agende fundamentaliste”, adaugă el.

„Ca urmare, a fost în interesul lor să nu facă o constituție”, spune Hasanoglu pentru TRT World. „Ei nu doreau să creeze obstacole (precum o constituție laică) care să împiedice evreii religioși să vină în Israel, în timp ce urmăreau, de asemenea, să păstreze intactă natura secularistă a statului”.

Din cauza diviziunilor și tensiunilor persistente dintre laici și grupuri ultraortodoxe, „procesul de elaborare a unei constituții israeliene a fost întârziat în mod deliberat pentru a preveni ciocnirile sociale dintre cele două tabere”, spune Batuhan Ustabulut, profesor de drept constituțional la Universitatea Kocaeli din Türkiye și director al Departamentului de cercetare juridică din cadrul Centrului de cercetare economică și socială (ESAM).

Lupta nesoluționată privind identitatea Israelului se potrivește cu „reticența îndelungată a Tel Avivului de a-și defini ordinea politică și identitatea” prin elaborarea unei constituții, potrivit lui Richard Falk, un important expert juridic evreu american și profesor emerit de drept internațional la Universitatea Princeton.

Un decalaj din ce în ce mai mare

Când academicianul israelian Lerner și-a scris articolul acum două decenii, țara era condusă de o „majoritate laică”. De atunci, componența politică a Israelului s-a schimbat drastic, fapt demonstrat de actualul guvern de extremă dreapta Netanyahu, care este dominat de partidele sioniste ortodoxe.

Dar chiar și în 2004, Lerner a observat că „consensul israelian” privind menținerea a ceea ce ea a descris ca fiind un model politic consociațional „a început să se erodeze”. Într-un model politic consociațional, elitele conducătoare din diferite secte și comunități lucrează în tandem pentru a se asigura că sistemul existent rămâne stabil.

Înainte de atacul din 7 octombrie, planul guvernului Netanyahu de reformare a sistemului judiciar a declanșat demonstrații de amploare, demonstrând că decalajul dintre grupurile seculare și cele religioase s-a adâncit și confirmând predicția lui Lerner, veche de două decenii, conform căreia consensul israelian se erodează.

„Planul de reformă judiciară a declanșat o criză politică în Israel, devenind un factor real care a condus la numeroase alegeri anticipate și guverne instabile”, spune Hasanoglu, referindu-se la o ruptură tot mai mare între grupurile seculariste și religioase din Israel. „În termeni simpli, problemele nerezolvate din trecut au devenit moașele crizelor de astăzi”, spune Ustabulut pentru TRT World.

Elaborarea unei constituții a devenit din ce în ce mai mult un obiectiv îndepărtat pentru Tel Aviv, deoarece diviziunile din cadrul societății israeliene au crescut din anii 1980, când s-a permis formarea instanțelor religioase, spune Hasanoglu. „Spre deosebire de o decizie a unei instanțe laice, hotărârea unui rabin în cadrul unei instanțe religioase nu poate fi contestată”, spune academicianul.

„Pe termen lung, israelienii laici vor pierde acest război împotriva grupurilor evreiești ortodoxe”, spune Hasanoglu, citând modul în care grupurile de dreapta au crescut în mărime și influență începând cu anii 1980. Odată cu legea statului național din 2018, care recunoaște dreptul la autodeterminare doar pentru poporul evreu, grupurile religioase se simt mult mai încurajate, adaugă el.

Avantajele lipsei unei constituții

Experții evidențiază o serie de beneficii politice ale lipsei unei constituții pentru Israel.

„În cele din urmă, o constituție stabilește limite privind utilizarea puterii politice”, spune Ustabulut. În cazul Israelului, limitele constituționale pot forța statul să își desemneze granițele teritoriale respective, ceea ce Tel Aviv s-a împotrivit mult timp să facă.

„Motivul existențial este legat de reticența Israelului de a-și stabili granițele teritoriale având în vedere ambițiile teritoriale expansioniste. Se pare că Israelul a asociat o constituție cu o acceptare a statu-quoului teritorial din 1948 sau 1967”, notează Falk pentru TRT World.

Profesorul se referă la apariția statului israelian în 1948 și la Războiul de Șase Zile din 1967, care a permis Tel Aviv-ului să ocupe Cisiordania, Gaza, Peninsula Sinai și Înălțimile Golan după ce a învins patru state arabe. Israelul s-a retras din Peninsula Sinai după un acord de pace mediat de SUA între Tel Aviv și Cairo în 1982.

"Israelul este un stat colonialist expansionist, ceea ce înseamnă că nu are frontiere. Încearcă să obțină cât de mult pământ dorește până când digeră acel pământ și aduce suficienți oameni pentru a-l coloniza, iar o constituție ar putea reprezenta o piedică în această privință”, afirmă Sami al Arian, un important academician palestinian.

O constituție democratică modernă va stabili „drepturi egale”, instruind Israelul să nu încalce drepturile civile ale ne-evreilor, de exemplu, ale palestinienilor, consideră Nihat Bulut, profesor de drept la Universitatea Medipol.

Sub influența conceptului religios al „pământului făgăduinței” dat doar evreilor „națiunii alese” și a presiunii politice extremiste în creștere, liderii israelieni nu își pot imagina cu adevărat „drepturi egale” pentru non-evrei, spune Bulut pentru TRT World. Ca urmare, ei au o problemă în a-și defini nu numai statul, ci și națiunea, adaugă el.

În primii săi ani, Israelul „ a instituit legea marțială împotriva palestinienilor”, spune Arian. Dacă ar avea o constituție, „ar trebui să definească ce sunt palestinienii”, ceea ce ar crea o mulțime de dificultăți Israelului în comiterea unor astfel de acte odioase, adaugă el. Există o listă lungă de încălcări ale drepturilor comise de Tel Aviv împotriva palestinienilor timp de decenii.

"Este posibil ca dezvăluirea anumitor factori să nu fi fost o bună practică de relații publice, în special flexibilitatea cu privire la statutul ne-evreilor. Existența unor legi israeliene discriminatorii privind dreptul la întoarcere sau reunificarea familiilor; restricțiile rasiale privind proprietatea și drepturile de ședere ar fi putut întâmpina dificultăți în a fi reconciliate cu o constituție democratică”, spune Falk.

„Fără o constituție, Israelul își păstrează flexibilitatea în ceea ce privește definiția „unui stat de supremație evreiască”, după cum ilustrează Legea fundamentală din 2018, care restrânge dreptul la autodeterminare al poporului evreu”, adaugă el.

Arian și Falk par să fie pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește lipsa unei constituții a Israelului.

Arian consideră că impunerea supremației evreiești este tocmai motivul pentru care Israelul nu are un cod de conduită juridică bine definit, și asta „pentru că ori ar fi o constituție susținătoare a supremației rasiale care să reflecte natura ideologiei sioniste, ori o constituție nederminată, astfel încât să nu poată fi criticați”.