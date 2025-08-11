Doi boxeri din Japonia au murit din cauza unor leziuni cerebrale suferite în meciuri separate în cadrul aceluiași eveniment din Tokyo.

Ambii au fost transportați de urgență la spital, unde au fost supuși unor intervenții chirurgicale pe creier.

Kotari, care a reușit o remiză după 12 runde împotriva compatriotului său Yamato Hata, și-a pierdut cunoștința la scurt timp după meci și „a decedat la ora 22:59, pe 8 august”, a anunțat clubul său de box M.T pe site-ul său sâmbătă.

„A luptat din răsputeri pentru a supraviețui operației și tratamentului la care a fost supus într-un spital din Tokyo din cauza unui hematom subdural acut”, se arată în comunicatul clubului.