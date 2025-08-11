Doi boxeri din Japonia au murit din cauza unor leziuni cerebrale suferite în meciuri separate în cadrul aceluiași eveniment din Tokyo.
Ambii au fost transportați de urgență la spital, unde au fost supuși unor intervenții chirurgicale pe creier.
Kotari, care a reușit o remiză după 12 runde împotriva compatriotului său Yamato Hata, și-a pierdut cunoștința la scurt timp după meci și „a decedat la ora 22:59, pe 8 august”, a anunțat clubul său de box M.T pe site-ul său sâmbătă.
„A luptat din răsputeri pentru a supraviețui operației și tratamentului la care a fost supus într-un spital din Tokyo din cauza unui hematom subdural acut”, se arată în comunicatul clubului.
Urakawa a fost oprit de arbitru în cea de-a opta şi ultima repriză a meciului împotriva lui Yoji Saito și „a cedat tragic în urma rănilor suferite în timpul luptei”, a declarat Organizația Mondială de Box (WBO) într-o postare pe Instagram duminică.
Urakawa a murit sâmbătă seara, conform rapoartelor din presa locală.
„Această veste sfâșietoare vine la doar câteva zile după decesul lui Shigetoshi Kotari, care a murit din cauza rănilor suferite în lupta sa din cadrul aceluiași eveniment”, a adăugat WBO, adresând „cele mai sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și comunității de box japoneze.”
Tsuyoshi Yasukochi, secretarul general al Comisiei de Box din Japonia, a declarat presei locale, după spitalizarea celor doi, că este probabil „prima dată în Japonia când doi boxeri au fost supuși unei intervenții chirurgicale de deschidere a craniului pentru răni rezultate din același eveniment”.