În timpul vizitei sale la Ankara, pe 12 martie, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk i-a cerut președintelui Recep Tayyip Erdoğan să conducă eforturile pentru stabilitatea regională.

Erdoğan a subliniat importanța strategică a Türkiye pentru Uniunea Europeană în cadrul discuțiilor bilaterale, în contextul în care Europa se confruntă cu provocări de securitate, pe fondul insistenței președintelui american Donald Trump ca continentul să-și consolideze propria apărare.

„Dacă Uniunea Europeană dorește să prevină sau chiar să inverseze pierderea puterii și influenței, acest lucru poate fi realizat doar prin aderarea completă a Türkiye”, a declarat Erdogan în cadrul unei conferințe de presă comune, după discuțiile bilaterale cu Tusk la Complexul Prezidențial.

Erdoğan a reiterat angajamentul Türkiye față de aderarea la UE, în ciuda procesului de negociere blocat. Türkiye este țară candidată din 1987, iar negocierile de aderare au început în 2005, dar au stagnat din 2016.

Experții în relații internaționale subliniază că rolul strategic al Türkiye în securitatea europeană depășește problema aderării sale la UE.

„Un punct crucial de luat în considerare este că se așteaptă ca Türkiye să îmbunătățească securitatea Europei chiar și fără a fi membră cu drepturi depline a UE”, a declarat Dr. Özden Zeynep Oktav, șefa Departamentului de Relații Internaționale de la Universitatea Medeniyet din Istanbul, pentru TRT World.

„Deși Türkiye este așteptată să contribuie la securitatea Europei, UE încă nu a răspuns pe măsură angajamentului Türkiye. Multe capitole din negocierile de aderare rămân neîncepute. Pentru UE, a impune Türkiye așteptări legate de securitate fără a avansa aceste discuții nu este nici corect, nici sustenabil”, a adăugat ea.

Ea a evidențiat, de asemenea, influența geopolitică în creștere a Türkiye.

„Türkiye cu care Europa interacționează astăzi nu este Türkiye de altădată. Am demonstrat importanța noastră strategică în Siria, am consolidat legăturile în lumea turcică și am devenit un jucător-cheie în ecuația globală a energiei. Dar oare UE înțelege pe deplin această transformare? Rămân sceptică”, a spus ea.

Oktav a argumentat, de asemenea, că diviziunile interne ale UE ar putea complica abordarea sa față de Türkiye.

„Chiar și în fața unei crize severe de securitate — în care UE percepe amenințări simultane din partea Rusiei și a Statelor Unite — nu cred că acest lucru ar accelera aderarea Türkiye. UE va continua probabil să poziționeze Türkiye într-un limbo strategic: nici complet în interior, nici complet în afara sferei sale, dar atribuindu-i totuși responsabilități vitale de securitate”, a spus ea.

Vizita lui Tusk la Ankara a urmat întâlnirii de marți dintre oficialii ucraineni și americani din Arabia Saudită, unde cele două țări au convenit asupra unei propuneri de încetare imediată a focului timp de 30 de zile, cu condiția ca Rusia să accepte.

Erdoğan a salutat dorința Ucrainei de a accepta un armistițiu și a îndemnat Rusia să răspundă constructiv. El a reiterat disponibilitatea Türkiye de a media discuțiile de pace, afirmând că „dacă ultimele evoluții aduc Rusia și Ucraina la masa negocierilor, ei sunt pregătiți să faciliteze discuțiile”.

Președintele turc a adăugat că „trebuie pus un sfârșit just războiului și că sunt pregătiți să ofere un loc pentru discuții de pace și orice alt ajutor posibil”.

Tusk și-a exprimat optimismul cu privire la potențialul rol al Türkiye în promovarea stabilității regionale.

„Am făcut o propunere clară președintelui Erdoğan ca Türkiye să-și asume cea mai mare responsabilitate posibilă în procesul de pace, asigurând stabilitatea și securitatea în întreaga noastră regiune”, a spus el, adăugând că Erdoğan urmează să viziteze Varșovia luna viitoare.

Reflectând asupra preocupărilor legate de abordarea UE față de Erdoğan, Suay Nilhan Açıkalın, profesor asistent și cercetător invitat la Mathias Corvinus Collegium din Ungaria, a evidențiat rolul în schimbare al Poloniei în peisajul de securitate al Europei și alinierea sa tot mai mare cu Türkiye.

„În ultimii cinci-șase ani, Polonia a căutat activ să-și reducă dependența de Statele Unite, în special în chestiuni de apărare și securitate. Türkiye a devenit un partener crucial în acest sens, iar Polonia a fost prima țară NATO, care a semnat un acord amplu și cuprinzător în domeniul industriei de apărare cu Türkiye,” a declarat Açıkalın pentru TRT World.

Ea a spus că politicile Poloniei în cadrul UE au evoluat semnificativ, în special ca răspuns la războiul ruso-ucrainean.

„Polonia a susținut că ajutorul militar nelimitat al UE pentru Ucraina ar putea, în sine, să creeze o dilemă de securitate pe termen lung. Înțelegerea traiectoriei politice recente a Poloniei necesită o privire mai amplă asupra ultimilor cinci ani. În același timp, trebuie să recunoaștem impulsul pozitiv în creștere în abordarea Poloniei față de Türkiye”, a spus ea.

Privind spre viitor, Açıkalın a prezis că politicile Poloniei în cadrul UE vor continua să se diferențieze de cele ale omologilor săi din Europa de Vest.

„Sprijinul neechivoc al Poloniei pentru aderarea Türkiye la UE este semnificativ. Impulsul tot mai mare din spatele susținerii Poloniei pentru aderarea Türkiye evidențiază o aliniere tot mai mare între cele două națiuni în chestiuni strategice și de securitate în Europa”, a indicat cercetătoarea.

Tusk a reafirmat sprijinul Poloniei pentru candidatura Türkiye la UE, afirmând că „speră cu adevărat că procesul de aderare a Türkiye la UE devine acum un obiectiv realist și tangibil și că au susținut întotdeauna Türkiye în acest sens și vor continua să o facă”.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre consolidarea cooperării bilaterale în comerț și apărare. Tusk a spus că își propun să crească volumul comerțului la 15 miliarde de dolari, după ce deja au depășit 12 miliarde de dolari.

Polonia și Türkiye explorează proiecte comune de infrastructură, inclusiv o rețea de trenuri de mare viteză.

Tusk a subliniat importanța cooperării NATO și europene pentru asigurarea stabilității de-a lungul graniței Rusia-Ucraina, în special în urma unui posibil armistițiu.

„Rolul Türkiye ar putea fi crucial în acest sens”, a menționat Tusk.