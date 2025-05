Turkin ulkoministeri Hakan Fidan on todennut, että Ankara odottaa Yhdysvaltojen pidättäytyvän "tukemasta PKK-terroristijärjestöä", joka uhkaa Turkkia.

"Erityisesti taistelussa Daeshia vastaan Syyriassa, Yhdysvaltojen on harkittava uudelleen suhteidensa parametreja ja luovuttava velvoitteestaan tukea PKK:ta, joka uhkaa Turkkia", Fidan sanoi keskiviikkona Al Jazeera Arabic -kanavan haastattelussa.

"Tämä on meille tärkeä kansallisen turvallisuuden kysymys. Yhdysvallat pitää ISIS:n (Daeshin) jäsenten vankilassa pitämistä taktisesti tärkeänä, mutta samalla PKK:n tukeminen on meille kansallinen turvallisuusuhka, ja tämä on todella myrkyllinen asia suhteissamme Yhdysvaltoihin. Tämän on loputtava", hän lisäsi.

Vaikka uusi hallinto ei pystyisi saavuttamaan sopimusta omaa hallintoa ja valta-asemaa tavoittelevan Syyrian PKK/YPG-terroristijärjestön kanssa, Fidan ilmaisi silti toiveensa rauhanomaisesta ratkaisusta tähän suureen ongelmaan.

Turkki neuvoo Syyrian uutta hallintoa, että tasapuolisen pääsyn takaaminen perustuslailliseen kansalaisuuteen edistäisi merkittävästi yhteiskuntarauhaa.

Korostaen, että toinen rauhan keskeinen periaate on, ettei mikään muu taho kuin lailliset valtion elimet saa kantaa aseita, Fidan varoitti: "Se, että PKK ja sen liitännäiset tahot hallitsevat kolmasosaa Syyrian alueesta, joista suurin osa on arabikaupunkeja, tarkoittaa, että PKK on miehittänyt alueita, joissa arabit asuvat."

Turkin ulkoministeri sanoi, että vastineeksi Daesh-vankien pitämisestä vankiloissaan, terroristijärjestö on miehittänyt kolmasosan Syyrian alueesta "valheen varjolla". Hän myös kiinnitti huomiota siihen, että Yhdysvallat ja Euroopan maat jatkavat PKK/YPG:n tukemista järjestön tarjoamien vankipalveluiden vuoksi.

Fidan totesi, että terroristeja Irakista, Turkista ja Iranista suojellaan Syyrian alueella, ja viittasi "uhkiin Syyrian alueelliselle koskemattomuudelle, uhkiin Irakin alueelliselle koskemattomuudelle ja uhkiin Turkille", ja kehotti ratkaisemaan tämän ongelman.

Solidaarisuus kurdiveljien kanssa

Hän huomautti, että hallituksella on tiettyjä aloitteita ja että "ystävyyssuhde" Ankaran ja Kurdistanin aluehallinnon (KRG) presidentin välillä on "äärimmäisen kehittynyt".

Korostaen valtavaa solidaarisuutta Turkin ja "kurdiveljien" välillä taistelussa terrorismia vastaan KRG:ssä, Fidan sanoi: "He ovat myös valitettavasti joutuneet PKK:n hyökkäysten, rikosten ja rikkomusten kohteeksi. Vastauksena me osoitamme solidaarisuutta."

"Siksi heilläkin on pyrkimyksiä ja aloitteita rohkaista PKK:ta hajoamaan ja laskemaan aseensa", hän lisäsi.

Ministeri totesi, että Turkki on tukenut Syyrian oppositiota alusta alkaen ja että tämä tuki on tullut "entistä tärkeämmäksi" viime vuosina, kun miljoonat syyrialaiset ovat saapuneet Turkkiin.

Hän korosti, että yli 5 miljoonaa ihmistä asui oppositiovoimien hallitsemilla alueilla tuona aikana ja sanoi, että Turkki on pyrkinyt varmistamaan tulitauon jatkumisen estääkseen ihmisiä tulemasta Turkkiin.

Muiden maiden huolista Syyrian presidentti Ahmed Al-Šaraa ja hänen lähestymistapansa muutosta kohtaan Fidan totesi, että hän "on tunnustanut virheensä, oppinut läksynsä ja ottanut sosiaalisen vastuun Idlibissä pyrkien täyttämään 4 miljoonan ihmisen perustarpeet."

Valtion johtamista ei voida saavuttaa pelkästään ideologialla, vaan pikemminkin tällaisilla vastuilla ja palveluilla, hän sanoi ja kehotti uutta hallintoa harkitsemaan Turkin ehdotusta tässä asiassa.

Turkin ulkoministeri totesi, että Assadin hallinnon aikana Syyria muuttui uhaksi alueelleen ja kaikille, ja "Nyt tästä pääsemiseksi tarvitaan hallitus, joka kattaa koko Syyrian, säilyttää Syyrian alueellisen koskemattomuuden ja on rauhassa Syyrian kansan kanssa — hallitus, joka on lähtöisin Syyrian kansasta ja joka palvelee Syyrian etuja."

Väitteistä, että Iran saattaisi tukea PKK/YPG-terroristijärjestöä Syyrian demokraattisten joukkojen (SDF) nimellä, jota johtaa PKK:n Syyrian haara YPG, Fidan sanoi, että tällaisen käytännön jatkaminen, kuten Iran on aiemmin tehnyt, ei olisi oikea tie.

Hän korosti, että Syyria kuuluu Syyrian kansalle, eikä kenenkään pitäisi tyrkyttää suvereniteettiaan määräämällä, mitä Syyrian pitäisi tehdä. Tämä lähestymistapa on hänen moraaliaan ja Turkin ulkopolitiikkaa vastaan, hän lisäsi.

Palestiina

Fidan totesi, että Saudi-Arabia on tehnyt "vakavan ja kunnioitettavan liikkeen" mahdollisen normalisoinnin suhteen Israelin kanssa, ja sanoi: "Normalisoinnin yhdistäminen kahden valtion ratkaisuun on äärimmäisen tärkeä asia. Tämä on kanta, joka vahvistaa sekä Jordanian että Egyptin asemaa", ja kehotti tukemaan heidän "vahvaa" kantaansa.

Normalisointiprosessilla on kaksi puolta, joista ensimmäinen on Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välinen sopimus ja suhteet, ja toinen liittyy normalisointiin Israelin kanssa. Fidan lisäsi: "Keskustelujeni perusteella en usko, että normalisointi tapahtuu, ellei kahden valtion ratkaisua toteuteta ja hyväksytä."

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voisi ottaa "historiallisen roolin", Fidan sanoi ja lisäsi: "Aivan kuten hän teki Ukrainan kysymyksessä, kuinka hän pysäytti sodan? Tässäkin ainoa henkilö, joka voi painostaa Israelia ja Netanjahua kahden valtion ratkaisussa, jonka koko maailma hyväksyy, on presidentti Trump."

Hän korosti, että jos Trump päättää ryhtyä tällaisiin toimiin, hän voisi paitsi ottaa viisaampia askeleita Israelin turvallisuuden suhteen, myös edistää merkittävästi arabivaltioiden vakautta ja palestiinalaisten valtion saavuttamista. Normalisointi alueella keventäisi myös Yhdysvaltojen taakkaa, Turkin ulkoministeri lisäsi.