Istanbulin Mushaf esittelee Koraanin kalligrafiaa 15 vuosisadan ajalta

17-vuotias palestiinalainen kuoli kidutuksesta tunnetussa Israelin vankilassa

Walid Khaled Abdullah Ahmad on ensimmäinen Israelin huostassa kuollut alaikäinen palestiinalainen, mikä on tuonut jälleen esille vaatimukset kansainvälisestä vastuusta lasten pidätyksen ja kohtelun suhteen.