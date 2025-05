Turkki on toimittanut Kansainväliselle tuomioistuimelle (ICJ) lausunnon, jossa käsitellään Israelin velvollisuuksia YK:n ja sen järjestöjen toiminnan suhteen miehitetyillä Palestiinalaisalueilla.

Maan ulkoministeriön lähteiden mukaan Turkki odottaa antavansa kirjallisen lausunnon vastauksena YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2024 esittämään pyyntöön, jossa ICJ:ltä pyydetään neuvoa-antavaa lausuntoa aiheesta "Israelin velvollisuudet YK:n, muiden kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien valtioiden läsnäolon ja toiminnan suhteen".

Lähteiden mukaan kirjallinen lausunto toimitetaan torstaina Turkin Haagin-suurlähetystön kautta.

Lähteet huomauttivat, että Turkki toimi tämän YK:n yleiskokouksen päätöslauselman yhtenä tukijana, jonka Norja alun perin esitti, ja että kirjallisten lausuntojen jättämisen määräaika ICJ:lle on 28. helmikuuta.

Turkin kirjallinen lausunto korostaa kolmea keskeistä asiaa: YK:n jäsenvaltioiden vastuut, YK:n etuoikeudet ja koskemattomuudet sekä Israelin velvollisuudet miehitetyillä Palestiinalaisalueilla.

Lausunnossa todetaan, että jäsenvaltioiden vastuut on määritelty YK:n peruskirjassa, joka velvoittaa ne ratkaisemaan kansainväliset kiistat rauhanomaisesti ja pidättäytymään uhkaamasta tai käyttämästä voimaa muita valtioita vastaan. Lisäksi jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston sitovat päätöslauselmat ja tehtävä yhteistyötä YK:n kanssa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

YK:n koskemattomuuksien osalta lausunnossa selitetään, että nämä viittaavat kansainvälisen oikeuden mukaiseen oikeudelliseen suojeluun, joka on myönnetty YK:n järjestöille, tiloille, omaisuudelle ja henkilöstölle. Tämän suojelun tarkoituksena on varmistaa, että nämä elimet voivat toimia itsenäisesti, puolueettomasti ja tehokkaasti ilman isäntävaltioiden tai muiden ulkopuolisten tahojen puuttumista. Tämä koskemattomuus perustuu pääasiassa vuoden 1946 YK:n etuoikeuksia ja koskemattomuutta koskevaan yleissopimukseen, jonka osapuoli Israel on, sekä muihin asiaankuuluviin sopimuksiin.

Lausunnossa korostettaan Israelin velvollisuuksista miehitetyillä Palestiinalaisalueilla, että näihin kuuluu YK:n, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien valtioiden humanitaarista ja kehitysapua tarjoavan toiminnan kunnioittaminen.

Lausunnossa käsitellään myös YK:n UNRWA-viraston toimintaa miehitetyillä Palestiinalaisalueilla. Siinä argumentoidaan, että Israelin parlamentin päätös kieltää UNRWA:n toiminta ei ole oikeudellisesti pätevä.

Lähteiden mukaan Turkki korostaa lausunnossaan, että Israelin jatkuva epäonnistuminen kansainvälisen oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisessä on rikkomus, ja että humanitaarisen avun estäminen, YK:n tilojen kohteeksi ottaminen ja kansainvälisen henkilöstön häirintä heikentävät kansainvälisen oikeusjärjestyksen perusteita.

"Tämän kirjallisen lausunnon kautta Turkki pyytää virallisesti ICJ:tä antamaan neuvoa-antavan lausunnon, joka vahvistaa Israelin velvollisuudet kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja korostaa YK:n, muiden kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien valtioiden läsnäolon ja toiminnan kunnioittamisen tärkeyttä miehitetyillä Palestiinalaisalueilla", lähteet sanoivat.