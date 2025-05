Pentagons chef Pete Hegseth lovade stöd till Filippinerna mot ”kommunistiska Kina” under sitt möte med president Ferdinand Marcos Jr.

”Avskräckning är nödvändig runt om i världen, men särskilt i denna region, i ert land, med tanke på hoten från det kommunistiska Kina och att vänner behöver stå axel mot axel för att avskräcka konflikter och säkerställa fri navigering,” sade Hegseth under sitt möte med Marcos i Manila på fredagen, enligt den statliga nyhetsbyrån Philippine News Agency.

Hegseth tillade också att USA är angeläget om att stärka försvarssamarbetet med Filippinerna och betonade att USA:s president Donald Trump är ”mycket engagerad” i att fördjupa Washingtons allians, vänskap och partnerskap med den sydostasiatiska nationen.

”Och han och jag vill båda uttrycka det järnhårda engagemang vi har för det ömsesidiga försvarsavtalet (MDT) och partnerskapet, både ekonomiskt och militärt.”

Washington och Manila har långvariga band, som har stärkts genom ett ömsesidigt försvarsavtal, och Filippinerna har gett USA:s militär tillgång till sina baser.

Hegseth är på ett två dagar långt besök i Filippinerna.

”Det faktum att ni har kommit till Filippinerna som ert första stopp är en mycket stark indikation och skickar ett mycket starkt budskap om båda våra länders engagemang för att fortsätta arbeta tillsammans för att upprätthålla freden i Indo-Stillahavsregionen inom Sydkinesiska havet,” sade Marcos till Hegseth och tillade att Manila ”alltid har förstått principen att den största kraften för fred i denna del av världen skulle vara USA.”

Hegseth höll också bilaterala samtal med sin filippinska motsvarighet, Gibo Teodoro.

Bilateralt cyberkampanj

Under deras gemensamma presskonferens meddelade Hegseth att USA kommer att sätta in NMESIS anti-skeppsmissilsystem och ”mycket kapabla” obemannade ytfarkoster under deras årliga Balikatan-övningar som hålls mellan april och maj.

Förutom specialstyrketräning mellan de två militärerna i den norra filippinska öprovinsen Batanes, sade han, kommer Washington och Manila att stärka det industriella försvarssamarbetet, inklusive samproduktion av obemannade system och ökat kombinerat logistikstöd.

Hegseth sade också att de två sidorna ”kommit överens om att lansera en bilateral cyberkampanj” för att ”arbeta tillsammans för att minska cyber-sårbarheter” inom alliansen.

Han betonade att USA vill ha ”fred genom styrka” och ”i ljuset av det kommunistiska Kinas aggression i regionen,” och Hegseth sade att Washington är ”fast besluten att etablera avskräckning först och främst i denna region.”

”Vi kommer att etablera avskräckning för att förhindra krig,” sade han och tillade att Pentagons nuvarande policy är att ”luta sig framåt i vår hållning, skapa dynamiska och strategiska dilemman för det kommunistiska Kina att ompröva våldsamma åtgärder de vill vidta.”

Hegseths besök i Manila sker mitt i pågående maritima spänningar mellan Manila och Peking, där båda har överlappande anspråk i de omtvistade vattnen i Sydkinesiska havet.

Kina uppmanade på torsdagen USA och Filippinerna att undvika åtgärder som kan ”skada” regional fred och stabilitet i förväg inför besöket.