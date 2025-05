Washington, DC —

Förra månaden körde en bonde i nordvästra Battambang-provinsen i Kambodja en lastbil lastad med kassava över en landmina på sin gård. Han dödades omedelbart i explosionen, som enligt myndigheterna orsakades av en markplacerad pansarvärnsmina.

Hans död inträffade bara några dagar efter att två expertminoröjare i Kambodja dödades när de försökte röja minor från en bondes risfält i nordvästra Oddar Meanchey-provinsen – ett område som var skådeplats för intensiva strider mellan Röda Khmererna och regeringen på 1980-talet.

De är bland de tusentals offer som varje år drabbas av person- eller fordonsminor i cirka 70 länder och territorier där 110 miljoner aktiva landminor fortfarande utgör en fara för människoliv.

Men sedan Donald Trumps administration suspenderade sina minoröjningsprogram världen över i 90 dagar, har många globala ideella organisationer som arbetar i aktiva eller tidigare konfliktzoner ställts inför frågan – hur ska de kunna driva de kostsamma minoröjningsoperationerna, från Kambodjas gårdar och Afghanistans berg till Kongos täta skogar och Colombias kaffeplantager, utan avgörande amerikansk finansiering?

"Detta plötsliga stopp hotar livräddande arbete i kraftigt kontaminerade länder som Ukraina, Irak, Laos och andra," sa en talesperson för International Campaign to Ban Landmines - Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC) till TRT World.

"Effekten kommer att vara allvarlig och omedelbar."

ICBL-CMC är ett globalt nätverk av civilsamhällesorganisationer som arbetar för att eliminera urskillningslösa vapen.

USA har bombat dussintals länder sedan andra världskriget men leder också globala insatser för minoröjning. Mellan 2019 och 2023 uppgick exempelvis Washingtons stöd till 1,2 miljarder dollar, vilket motsvarar 37 procent av all internationell finansiering under femårsperioden. Enbart 2023 bidrog USA med 309,8 miljoner dollar, vilket motsvarar 39 procent av allt internationellt stöd.

För närvarande finansierar USA över 30 länder som är drabbade av minor och explosiva krigsrester (ERW), med aktiviteter som inkluderar röjning, utbildning om risker med explosiva föremål, förstöring av lager och stöd till offer.

År 2023 finansierades följande länder av USA: Afghanistan, Angola, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Kambodja, Colombia, Kroatien, DRC, Irak, Jordanien, Kosovo, Laos, Libanon, Libyen, Marshallöarna, Myanmar, Palau, Palestina, Rwanda, Serbien, Salomonöarna, Somalia, Sydsudan, Sri Lanka, Syrien, Tadzjikistan, Thailand, Ukraina, Vietnam, Jemen och Zimbabwe.

I Kambodja, Laos och Vietnam är USA den största finansiären av minoröjningsarbete. I dessa sydostasiatiska nationer pågår insatser för att röja oexploderade bomber, inklusive klustervapen, som släpptes av amerikanska styrkor under Vietnamkriget för över 50 år sedan. Under det så kallade "skuggkriget" mellan 1964 och 1973 släppte USA mer än 2 miljoner ton bomber över Laos, vilket gör det till det mest bombade landet i historien per capita.

USA har också varit den största finansiären i flera andra länder som desperat behöver fortsatt minoröjning, inklusive Ukraina, Irak och Syrien.

"Alla dessa länder kommer att påverkas. Program som är helt beroende av amerikansk finansiering innebär att inga minor eller ERW kommer att röjas, olyckor blir mer sannolika och människor som bor i kontaminerade områden kommer inte att få den information de behöver för att hålla sig säkra," sa ICBL-CMC:s talesperson till TRT World.

Flykt av minoröjningsexperter

ICBL-CMC sa att stödet till offer, som inkluderar proteser och andra nödvändiga insatser för hälsa och välbefinnande för överlevande av minor och ERW, också kommer att pausas på grund av frysningen av amerikanskt internationellt bistånd.

"Även program som delvis finansieras av USA kommer att uppleva betydande störningar eftersom vissa aktiviteter eller nyckelpersonal måste stoppas. USA:s beslut kommer tydligt att ha en negativ inverkan på de många nationella anställda som arbetar för minoröjningsorganisationer och som outtröttligt arbetar för att röja mark," tillade talespersonen.

ICBL-CMC sa att USA:s beslut kan innebära slutet för minoröjare och annan personal också.

"I många fall kommer de att 'ställas av' utan lön och med osäkerhet om när och om de kommer att kunna arbeta igen. Om de går vidare till andra positioner innan biståndet återupptas, kommer deras expertis och otaliga timmar av träning att gå förlorade."

Legacies of War, en USA-baserad utbildnings- och påverkansorganisation som arbetar för att hantera de pågående konsekvenserna av de amerikanska krigen i Kambodja, Laos och Vietnam, uttryckte förvåning över Trumps beslut att frysa det utländska biståndet. Organisationen berättade för TRT World att USA-finansierade program enbart under 2022 röjde över 43 000 hektar mark och gav medicinsk och rehabiliterande vård till över 53 000 överlevande av minor och explosiva krigsrester.

"Med ett genomsnitt på 15 offer per dag världen över från explosiva krigsrester – ungefär hälften av dem är barn – är dessa röjningsinsatser avgörande för att rädda liv," sa Sera Koulabdara, VD för organisationen, och tillade, "Detta kortsiktiga beslut kommer att få allvarliga konsekvenser för de mest utsatta samhällena runt om i världen."

Koulabdara, som var sex år gammal när hon flydde Laos till USA med sin familj, hänvisade till ett nyligen inträffat fall i det sydostasiatiska landet där en 36-årig man dödades av en 50 år gammal explosiv anordning medan han lagade mat.

Med cirka 10 procent av marken i Laos kontaminerad av oexploderad ammunition (UXO) röjd, sa hon att risken för olyckor är hög.

"Laos har i genomsnitt 30-60 olyckor per år. Arbetsstoppet kan innebära högre olycksfrekvens och om en olycka inträffar kan hjälp inte ges med detta stopp i finansieringen," tillade hon.

Hon nämnde också ett annat exempel på en ung kvinna i Laos som behövde en uppföljning hos en läkare angående en benskada hon ådrog sig när en oexploderad bomb exploderade. "Vår partner kunde inte hjälpa henne. Andra kommer att få slut på pengar för att betala sin personal och riskerar att behöva anställa och utbilda på nytt i det hoppfulla fallet att frysningen hävs."

När hon växte upp i Laos såg Koulabdara sin far, Dr Sith Koulabdara, operera otaliga offer för olyckor med klustervapen, inklusive en liten flicka som gick i samma skola som hon själv och som formade hennes passion för att se minor röjas från hela världen.

Hon sa att Legacies of War har skickat brev till och haft möten med den amerikanska administrationen, kongressen, utrikesdepartementet och amerikanska ambassadörer i Laos, Kambodja och Vietnam angående finansieringsfrysningen.

"Vi uppmanade dem att agera snabbt och ompröva detta beslut," sa hon och tillade, "ett undantag eller en snabb positiv granskning för minoröjnings- och stödför program är akut nödvändigt för att låta röjningsproffs återgå till sitt viktiga livräddande arbete."

Skrivet av Baba Umar, TRT World Executive Producer