Beyoncé vann det prestigefyllda priset för Årets Album vid Grammygalan på söndagen, för första gången i sin karriär, med sitt countryalbum "Cowboy Carter."

Den världsberömda sångerskan besegrade artister som Taylor Swift och Billie Eilish för att ta hem priset som tidigare undgått henne, trots att hon har samlat på sig fler Grammys under sin livstid än någon annan artist.

"Jag känner mig väldigt tacksam och hedrad. Det har varit många, många år," sa Beyoncé på scenen under söndagskvällen.

Rappartisten Kendrick Lamar tog hem både Årets Låt och Årets Inspelning för "Not Like Us," en diss-låt riktad mot den kanadensiska rapparen och sångaren Drake.

Sångerskan Chappell Roan, känd för "Pink Pony Club," utsågs till Bästa Nya Artist och använde sin tid på scenen för att uppmana skivbolag att ge musiker en levnadslön och sjukvårdsförmåner. Hon berättade om en tid då hon kände sig "avhumaniserad" för att hon saknade sjukförsäkring.

"Skivbolag – vi stöttar er, men stöttar ni oss?" frågade hon.

Årets Grammygala hade ett nytt format som kombinerade prisutdelning med en insamling för människor som drabbats av de nyligen inträffade skogsbränderna, vilka släcktes i fredags efter att ha krävt 29 liv och tvingat tusentals, inklusive många musiker, att lämna sina hem.

Showen, som sändes live på CBS, inleddes med en stjärnspäckad version av "I Love LA" framförd av Altadena-baserade bandet Dawes tillsammans med John Legend, Brad Paisley, St. Vincent och Brittany Howard.

"Ikväll firar vi inte bara vår favoritmusik. Vi firar också staden som har gett oss så mycket av den musiken," sa programledaren Trevor Noah, som under showen uppmanade tittarna att donera.

Grammyvinnarna utses av de 13 000 sångare, låtskrivare, producenter, ingenjörer och andra som utgör Recording Academy.

Andra vinnare:

Det blev en storslam för Kendrick Lamar, som vann i alla fem kategorier han var nominerad i.

Årets Album: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Årets Inspelning: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Årets Låt: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, låtskrivare (Kendrick Lamar)

Bästa Nya Artist: Chappell Roan

Bästa Pop Solo-framträdande: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Bästa Pop Duo/Group-framträdande: "Die with a Smile" - Bruno Mars och Lady Gaga

Bästa Pop Vocal Album: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Bästa Rap Album: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Bästa Raplåt: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Bästa Rapframträdande: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Bästa Musikvideo: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Bästa Dance/Electronic Album: "Brat" - Charli XCX

Bästa Rock Album: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Bästa Rockframträdande: "Now and Then" - The Beatles

Bästa Country Album: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Bästa Country Solo-framträdande: "It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Bästa Country Duo/Group-framträdande: "II Most Wanted" - Beyoncé ft. Miley Cyrus

Bästa Afrikanska Musikframträdande: "Love Me JeJe" - Tems