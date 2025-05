När den avgående Biden-administrationen och den globala agendan konsumeras av kriser, inklusive krigen i Mellanöstern och Ukraina, verkar det som att utmaningar i andra regioner, som södra Kaukasus, förbises.

Under den första veckan i oktober gav Azerbajdzjans president Ilham Aliyev en sträng varning till Armenien och västländerna för deras ansträngningar att beväpna Jerevan vid en avgörande tidpunkt i historien.

Aliyeh talade med tidigare flyktingar i den nybyggda staden Jabrail, som totalförstördes under åren av armenisk ockupation och befriades 2020.

Under evenemanget ifrågasatte president Aliyev motiven för västländer som levererar vapen till Armenien och frågade om de trodde att Azerbajdzjan skulle stå passivt eller vänta tills de nya byggnaderna som byggs förstörs igen av dessa vapen.

Han betonade vidare att Azerbajdzjan kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa landets framtida säkerhet och utveckling. "Å ena sidan talar de om fred och ljuger, å andra sidan ägnar de sig åt storskalig beväpning", tillade Aliyev.

Tidigare i september föreslog en medhjälpare till presidenten att proportionella restriktioner skulle tillämpas på de armeniska väpnade styrkorna, liknande de som Irak fick tillämpa efter kriget med Kuwait.

Han hävdade att en sådan åtgärd skulle vara berättigad eftersom Armenien är ett av få länder i det internationella systemet efter andra världskriget som försökte erövra angränsande territorium med våld.

Dessa och liknande uttalanden från azerbajdzjanska tjänstemän motsägs och överskuggas av den försiktiga optimism för fred som nyligen uttryckts av både Azerbajdzjan och Armenien.

Dessa meddelanden förtjänar dock mer seriös och genuin uppmärksamhet.

De bräckliga utsikterna för en fredlig lösning hotas av den långsamma takten i förhandlingarna och Armeniens pågående militarisering. Azerbajdzjansk media har rapporterat frekventa leveranser av vapen till Armenien, och många azerbajdzjanska experter tror att Armenien medvetet bromsar förhandlingarna för att köpa tid för upprustning och för potentiell revanchism.

Det finns också andra motsägelser. Medan Armenien hävdar att Azerbajdzjans militärbudget har nått 14-15 procent av dess BNP, har Yerevan själv ökat sina militära utgifter med 46 procent jämfört med förra året, vilket ytterligare bevisar dess militariseringsinsatser.

Trots komplexiteten i det globala landskapet lyckas Armenien skaffa vapen från olika källor som är i konflikt med varandra i andra regioner.

Utöver vapen från Frankrike – inklusive automatiska Caesar howitzer – och militärt bistånd från USA, Iran International rapporterade i juli att Teheran och Jerevan undertecknade ett betydande vapenavtal värt 500 miljoner dollar.

Som medlem i CSTO har Armenien dessutom återupptagit skaffadet av offensiv-utrustning från Ryssland.

Kommer Azerbajdzjan att slå till först?

I takt med att Armenien ökar sin provokativa vapenanskaffning frestas Azerbajdzjan att vidta förebyggande åtgärder.

Till och med James Warlick, den tidigare amerikanska medordförande för OSCE Minsk Group, noterade att Armeniens förvärv av vapen från Frankrike anstränger relationerna mellan Armenien och Azerbajdzjan vid en tidpunkt då de är nära att underteckna ett fredsavtal.

Enligt hans åsikt borde Frankrike ha slutfört ett vapenavtal med Armenien först efter ett fredsavtal.

Även om begreppet “preemtive war” (förebyggande krig) var något förvrängt när det introducerades i USA:s nationella säkerhetspolitik av Bush-administrationen före Irak och Afghanistan invasionerna, är det skilt från “preventive war” (förebyggande krig).

Den viktigaste skillnaden ligger i timingen: “preemtive” (förebyggande) tar itu med överhängande hot, medan “preventive” (förebyggande) riktar sig mot långsiktiga, potentiella hot. Denna distinktion är avgörande, eftersom många fortfarande blandar ihop de två.

“Preemptive" (förebyggande) krig ses i allmänhet som ett "nödvändigt krig" baserat på trovärdiga bevis på ett omedelbart hot och är motiverat enligt internationell rätt, särskilt artikel 51 i FN-stadgan.

Däremot ses “preventive” (förebyggande) krig som ett “valt krig", som drivs av strategiska beräkningar snarare än juridiska prejudikat, och likställs ofta med illegitim aggression av samtida forskare.

I ljuset av Armeniens strävan för upprustning och utan ett fredsavtal skulle alla militära åtgärder från Azerbajdzjan vara “preemptive” förebyggande snarare än “preventive” förebyggande.

Detta stöds ytterligare av Armeniens tidigare ockupation av internationellt erkända azerbajdzjanska territorier under 30 år, som endast upphörde på grund av Jerevans nederlag i kriget 2020, inte frivilligt tillbakadragande.

Därför var andra Karabachkriget enligt internationell rätt en handling av självförsvar i linje med artikel 51 i FN-stadgan.

Efter kriget 2020 varnade president Aliyev vid flera tillfällen att om Azerbajdzjan uppfattar några hot från Armenien, kommer det att vidta åtgärder för att eliminera dem var som helst på armeniskt territorium.

Men han betonade också att Azerbajdzjan inte har planer på att invadera Armenien och uttryckte försäkran om att det inte kommer att bli ett tredje krig.

Ett nytt kapitel

Förebyggande attacker mot legitima militära mål kan markera ett nytt kapitel i den långvariga konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien.

Tidigare inträffade alla militära operationer inom Azerbajdzjans internationellt erkända territorier, med all följande förödelser och tragedier.

Framtida konfrontationer kan dock utvecklas på armenisk mark. Under kriget 2020 undvek den azerbajdzjanska armén medvetet att gå in i Armeniens erkända territorier, och begränsade dess operationer strikt till inom Azerbajdzjans gränser.

Dessutom avstod den från att gå in i områden i Karabach, där armenier var tätbefolkade och accepterade utplaceringen av ryska fredsbevarande styrkor för att skydda civila.

Trots att Azerbajdzjan hade militär kapacitet att avancera ytterligare, valde Azerbajdzjan att undvika dessa områden för att förhindra civila offer.

Under kriget 2020 fokuserade Azerbajdzjans operationer endast på territorier där azerbajdzjaner historiskt sett varit majoriteten.

Den enda attacken inom Armeniens erkända territorium var på ett militärt mål långt från civila områden. Den 14 oktober 2020 förstörde Azerbajdzjan ett missilsystem i Armenien som hade använts för att rikta in sig på civila i Azerbajdzjan.

Denna attack var förebyggande, eftersom missilsystemet redan hade lanserat flera attacker mot städer långt från konfliktzonen, såsom Ganja, Barda och Qarayusufli, och dödade mängder av civila, och var redo att lansera nya attacker innan det förstördes.

Dessa attacker inkluderade användningen av internationellt förbjudna klustervapen och SCUD-B-missiler.

Human Rights Watch bekräftade senare att armeniska styrkor hade utfört urskillningslösa attacker mot azerbajdzjanska civila under konflikten.

Med utgångspunkt från CSTO:s säkerhetsparaply trodde Armenien att attackerna mot bostadsområden långt från konfliktzonen skulle förbli ostraffade, förutsatt att Azerbajdzjan inte skulle kunna hämnas eller att en reaktion skulle kunna provocera fram rysk intervention för att skydda Armenien.

Nu, med sin pågående upprustning, verkar det som om Armenien försöker säkra västerländskt stöd, vilket potentiellt sätter igång provokationer för en konfrontation mellan Azerbajdzjan och väst.

Efter det andra Karabachkriget inträffade den enda förebyggande åtgärden som vidtogs av Azerbajdzjan inom Armeniens erkända territorium den 12 september 2022.

Då förstörde azerbajdzjanska trupper armenisk militär infrastruktur djupt inne på armeniskt territorium utan civila offer, som uppskattas vara värd över 1 miljard dollar, med hjälp av precisionsstyrda vapen.

På den tiden utgjorde denna infrastruktur ett överhängande hot mot de sårbara och nyligen befriade regionerna Kalbajar och Lachin i Azerbajdzjan.

Azerbajdzjans huvudsakliga bekymmer är två: Armeniens militarisering med stöd från Frankrike, Indien, Iran och USA och ökningen av revanschistiska känslor i Armenien.

Azerbajdzjanska tjänstemän och media har varit högljudda i att varna både det armeniska samhället och Armeniens utländska anhängare.

På grund av djup ömsesidig misstro har Azerbajdzjan ställt två nyckelkrav för att säkerställa att Armenien inte har någon dold agenda angående Karabach: För det första måste Armenien ta bort annekteringsklausulen från sin konstitution. För det andra bör båda länderna gemensamt begära upplösningen av Minsk Group.

Azerbajdzjan hyser misstro inte bara mot Armenien utan även mot väst.

Redan före kriget 2020 fanns en stark tro på västvärldens liberala hyckleri angående Karabach-konflikten i Azerbajdzjan.

Denna känsla har bara intensifierats med Armeniens ökande militarisering och det stöd som den får från länder som Frankrike och USA.

Även om det är en sak att fördöma och varna Azerbajdzjan, är det en helt annan att aktivt beväpna ett land som ockuperade Azerbajdzjans territorier – det gör inte mycket för att främja fred och förtroende i regionen.

Om västvärlden är genuint intresserad av att försvara Armenien från en “inbillad attack" från Azerbajdzjan, så finns det effektivare verktyg för skydd än att förse landet med vapen.

Skrivet av Fuad Chiragov biträdande direktören för Baku-baserade Center for Studies of the South Caucasus.