Lubella Gauna hade ingen aning om att hennes möte med en turkisk dramaserie skulle förändra hennes liv.

För några år sedan började den mexikanskfödda violinisten och sjuksköterskan i Los Angeles titta på 'Resurrection: Ertugrul'. Hon hade stött på seriens popularitet på sociala medier, och några vänner hade uppmanat henne att se den.

De svepande berättelserna och den traditionella turkiska musiken som genomsyrade det historiska eposet, som skildrar livet av Ertugrul Ghazi, far till det Osmanska rikets grundare Osman I, fängslade henne.

Inspirerad tog hon sin violin och lade upp en cover av seriens ledmotiv på nätet. Videon blev viral och ledde till att hon så småningom hamnade på själva inspelningsplatsen för Ertugrul i Turkiet, där hon framförde musiken som först hade dragit henne till serien.

Lubellas engagemang i Ertugrul sträckte sig bortom musiken. Den historiska berättelsen fångade henne, men det var fokuset på familj och tro som höll kvar hennes intresse. 'Det öppnade mina ögon för turkisk historia', berättar hon för TRT World.

Serien väckte också Lubellas nyfikenhet om islam. Det som började som en fascination blev snart en personlig utforskning, vilket ledde till att hon läste Koranen och slutligen konverterade till islam. Uppvuxen i ett katolskt hem reflekterar Lubella över att processen kändes 'naturlig' – serien förstärkte en latent andlig koppling.

Turkiska TV-serier har tagit världen med storm. Landets dramaindustri har blivit den näst största i världen, med en internationell efterfrågan som ökat med 184 procent mellan 2020 och 2023. Som jämförelse ökade koreanska dramer endast med 73 procent.

Turkiet är nu världens tredje största exportör av TV-serier. Efter USA och Storbritannien står turkisk television stark som en global kraft, med en publik på närmare 750 miljoner.

Bortom anekdoter

Påverkan av dessa serier är mer än bara anekdotisk. Turkiets export av tv-serier uppgick till 600 miljoner dollar år 2022.

Turkiska såpoperor har tagit världen med storm. Landets dramabransch har blivit den näst största i världen, med en internationell efterfrågan som ökade med 184 procent mellan 2020 och 2023. Som jämförelse såg koreanska dramer en ökning på endast 73 procent.

Turkiet är nu världens tredje största exportör av tv-serier. Efter USA och Storbritannien håller turkisk tv sin position som en global kraft, med en publik på nästan 750 miljoner.

I det snabbt globaliserande tv-landskapet har dizi—en turkisk tv-dramaserie—skapat en plats som är både lokal och obestridligt universell. Det som började som regional underhållning överskrider nu gränser och når 170 länder med en publik på miljontals människor.

Inspelningsplatsen i verkligheten

Dizi, från historiska epos som Ertugrul till samtida romanser som Kara Sevda (Endless Love), slår an en djup sträng hos internationella tittare. Dragningskraften är mångfacetterad – delvis beror det på den visuella prakt som de naturliga miljöerna erbjuder.

‘Lockelsen med turkiska serier ligger i deras natursköna inspelningsplatser, från ikoniska Bosporen till Kappadokiens surrealistiska landskap och majestätiska historiska herrgårdar,’ säger Ahmet Ziyalar, COO för Inter Medya och distributör av Emmy-vinnaren Kara Sevda.

Turkiska serier spelas vanligtvis in på plats istället för i studior, vilket ‘förstärker deras autenticitet och visuellt lyxiga dragningskraft’.

Istanbul Yeni Yuzyil Universitys Ersin säger att den turkiska seriens autenticitet skiljer dem åt. "Användningen av originalmusik ökar den känslomässiga tyngden och det kulturella djupet", säger hon till TRT World.

Turkisk tv är ett symbol för ett växande, tvärkulturellt fenomen och erbjuder en noggrann rekreation av det förflutna. De tidstypiska kostymerna och den traditionella musiken ger en viss äkthet som förför även de mest erfarna tittarna, vilket skapar en lust hos dem att besöka Türkiye.

Ta exemplet med Mahsuma Tastanova.

Tastanova växte upp i Uzbekistan och drömde om Istanbul, en stad hon lärt känna genom turkisk tv.

Hennes barndomsförtrollning med Calikusu från 1986 (Lovebird, eller Wren) ledde henne, decennier senare, att bosätta sig i staden som grenslar de asiatiska och europeiska kontinenterna. Hon målar nu väggmålningar i det historiska Kadirga-distriktet. Turkisk TV formade inte bara hennes fantasier. Det blev en kanal för verkliga transformationer.

"Jag känner mig så lyckligt lottad att ha flyttat hit och sett de livfulla färgerna och de historiska platserna", säger hon och reflekterar över hur staden fortsätter att "dra in människor."

Trots lockelsen med nya turkiska shower förblir Mahsuma lojal mot de äldre dramerna som Calikusu, som följer Feride, en lärare från Istanbul, när hennes tumultartade romans med barndomskärleken Kamuran tar henne över Anatolien.

Mahsumas vänner i Uzbekistan delar också en passion för turkisk tv, även om deras smak lutar mot moderna produktioner som Kara Sevda, en hit från 2015 efter den omöjliga kärlekshistorien om Kemal, son till en blygsam familj, och Nihan, född in i en värld av storhet. där hon känner att hon inte riktigt hör hemma.

Utöver deras fantastiska miljöer får turkiska dramer resonans hos publik över hela världen eftersom de fokuserar på universella teman som tittarna kan relatera till. "Turkiska serier känns mer som det verkliga livet än tv-program", säger Mahsuma.

En lång resa

Privata tv-kanaler dök inte upp i Türkiye förrän på 1990-talet, efter år av statligt monopol. Sedan dess har konkurrensen inom branschen höjt kvaliteten på produktioner, förvandlat lokala aktörer till globala stjärnor och ökat tjusningen av turkiskt innehåll.

Enligt Ersin har den stigande kvaliteten på turkiska produktioner, driven av konkurrensen inom landets tv-industri, spelat en avgörande roll i denna häpnadsväckande tillväxt.

1975 års version av Ask-i Memnu (Förbjuden kärlek) blev den första turkiska TV-serien som exporterades och såldes till Frankrike i början av 1980-talet. En nyinspelning av den serien som släpptes nyligen var lika framgångsrik. "Men det globala intresset ökade verkligen 2006, när de började sälja i arabländer", tillägger hon.

Medan turkiska dramer länge har dominerat marknaderna i Mellanöstern, Balkan, Latinamerika, Sydasien och turkiska länder, riktar turkisk TV nu siktet mot Nordamerika, Östasien och resten av Europa.

Framväxten av digitala plattformar har också utökat tillgängligheten för turkiska serier. Turkiska rom-com Kimler Geldi Kimler Gecti (Thank You, Next) var bland de 75 mest sedda Netflix-programmen från januari till juni 2024, enligt en rapport från streamingjätten.

Medan turkiska dramer hade säkrat internationell popularitet redan innan streamingplattformar, påpekar Ersin att lokala plattformar som Exxen, Gain, Blu TV och TRT:s Tabii också har breddat sin räckvidd globalt.

"Vi arbetar aktivt för att öka tillgängligheten och attraktionskraften för turkiska serier över hela världen" genom att producera innehåll med universella teman och höga produktionsvärden samtidigt som vi samarbetar med internationella partners, säger Mustafa Ilbeyli, försäljningschef på TRT.

Turkisk TV:s kulturellt transcendentala teman omformar också uppfattningen om Türkiye internationellt.

Ett hinder är dock att tilltala nyare tittarvanor på nya marknader.

En kvarstående affär

För den turkiska publiken, som är van vid varje avsnitt som pågår i två timmar, erbjuder dessa episka berättelser en sorts kontinuitet som ofta saknas i västerländsk TV.

Även om det längre formatet är ett kännetecken för turkisk TV, medger Inter Medya COO Ahmet Ziyalar att publiken på målmarknaderna inte spenderar så mycket tid framför skärmen.

I Europa, till exempel, föredrar tittarna kortare avsnitt som varar runt 20 minuter, säger han. För att lösa detta problem har turkiska distributörer delat eller redigerat avsnitt ner till 45 minuter.

Denna preferens för varaktighet innebär dock utmaningar på nyare marknader där publiken förväntar sig kortare, mer episodiska format. Turkiska distributörer som Inter Medya börjar anpassa sig, delar upp avsnitt och skapar digitalvänliga, kortare serier under flaggan "ny generation turkisk TV." Det är en nödvändig kompromiss för marknader som Europa och Nordamerika, där tittarvanor lutar åt korthet, enligt Ziyalar.

Ändå försvarar Ziyalar formatet och antyder att just de egenskaper som utomstående anses överdrivna är det som ger turkiska dramer deras särpräglade charm. Kontinuitet, hävdar han, har "en annan charm" - ett slags långsamt brinnande känslomässig investering.

Catherine Terzis, ett kanadensiskt turkiskt dramafan som nyligen upptäckte Sen Cal Kapimi (Love is in the Air), var förtjust över seriens längd.

"Det är som att titta på minifilmer", säger hon. Varje avsnitt, som pågår i cirka två timmar, erbjuder en djup nedsänkning i en värld där berättelserna utvecklas i en takt som känns både lugn och intensiv.

Till skillnad från de magra säsongerna med åtta avsnitt som är typiska för streamingtjänster, erbjuder Sen Cal Kapimi en expansiv värld där handlingen, trots maratonlängden, "fortskrider snabbt och inte är för utdragen." Det finns, konstaterar hon, något uppfriskande med turkisk TVs obehagliga tempo.

Och det är inte bara berättandet som har fångat hennes uppmärksamhet. Terzis slogs av modet som visades: även om showen är några år gammal, konstaterar hon att "Turkiskt mode fortfarande känns före oss i Kanada."

Med denna första intåg i turkisk tv nu bakom sig planerar hon redan att titta på mer, särskilt tilltalad av Kerem Bursin, den ledande mannen i Sen Cal Kapimi.

Turkiska tv-serier som Mawlana Jalaluddin Rumi, Yunus Emre: Askin Yolculugu (Love's Journey) "belyser landets plats på den globala kulturscenen, främjar dialog och förstärker Türkiyes mjuka makt", säger TRT:s Ilbeyli.