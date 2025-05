Under åren har Zanzibar, en ögrupp i Indiska oceanen nära Tanzanias kust, blivit alltmer populär bland turister som söker det ovanliga och exotiska.

Fantastiska turistmål och historiska platser på de två huvudöarna, tillsammans med det idylliska vardagslivet som smälter samman med vågornas ebb och flod, lämnar besökare förtrollade av en känsla av tidlöshet.

Zanzibar, som är en semiautonom provins i Tanzania, har en egen vald regering som för närvarande leds av president Hussein Ali Mwinyi. Hans starka band till Turkiet, som alumn från Marmarauniversitetet, har bidragit till att stärka de diplomatiska relationerna mellan länderna.

Nyligen beskrev president Mwinyi, som också är Tanzanias tidigare hälsominister, sin personliga koppling till Turkiet och kallade sig själv för "halvturk", vilket symboliserar den positiva utvecklingen i relationerna mellan Turkiet och Zanzibar.

Från att ha varit en viktig knutpunkt för handeln mellan Europa och Asien under förmodern tid utvecklades öarna till en maritim och handelsmakt fram till mitten av 1800-talet, då Suezkanalen förändrade sjövägen mellan Europa och Asien.

Zanzibar är fortfarande en viktig producent av kryddor, men bristande infrastruktur och faciliteter hämmar dess outnyttjade potential inom den så kallade "blå ekonomin" i ett land där fiske är en livsnerv, enligt experter.

Blå ekonomin

Det är tydligt att endast 92 hushåll av 1 100 på huvudön är engagerade i fiske, på grund av en allvarlig brist på utrustning.

Utöver detta finns det ett påtagligt hot från könsstereotyper som kvinnor inom fiskerinäringen möter. De utesluts ofta från beslutsfattande processer, vilket leder till osäkerhet och osynlighet inom sektorn. Detta skapar ett behov av mer stöd och förbättrade arbetsvillkor för kvinnliga fiskhandlare.

Sedan han tillträdde 2020 har president Mwinyi utmanat dessa trender och bekämpat könsstereotyper genom att förespråka jämställdhet, vilket erkändes av FN:s kvinnor i Tanzania som utsåg honom till deras HeforShe Champion 2021.

Trots presidentens outtröttliga insatser kvarstår utmaningar för kvinnor inom fiskerinäringen i Zanzibar. Att vara fiskarkvinna anses riskabelt, även om kvinnor spelar en betydande roll inom fiskeri- och marinsektorerna i Afrika som bearbetare, handlare och distributörer.

Glädjande nog kan allt detta förändras när en ny berättelse tar form i hjärtat av den vackra Zanzibar-arkipelagen.

Konst för industrin

Sedan 2012 har den turkiska humanitära hjälporganisationen Umut Sensin Association gått bortom traditionella civilsamhällesmetoder för att använda konstens helande kraft för att möta utmaningarna för Zanzibars fiskare och återuppliva dess blå ekonomi. Detta har skett genom att etablera The Samaki Art Project i samarbete med Tanzanian Research Implementation Effect (RIE) för att visa upp Zanzibars fiskar med Gyotaku-konst.

Gyotaku är en traditionell japansk metod för att trycka fisk på rispapper. Ursprungligen användes den av japanska fiskare för att dokumentera sina fångster, men har nu blivit en konstform.

Emrah Engin, medgrundare av Umut Sensin, berättar för TRT World att The Samaki Art Project syftar till att återuppliva Zanzibars fiskesektor genom Gyotaku, genom att integrera traditionella fiskarhushåll i sektorn och skapa medvetenhet om yrket genom konsten.

Umut Sensin, som löst översätts till "du är hoppet", är en Istanbul-baserad organisation som stöder människor under svåra ekonomiska och sociala förhållanden genom kreativa projekt och sprider sitt budskap: "Hoppet tar aldrig slut". Organisationen försöker utbilda människor och skapa medvetenhet om ekonomiska möjligheter.

Förändringens odling

The Samaki Art Project är en idé av den turkiska illustratören Sule Yavuzer, som initierade det i samarbete med den italienska Gyotaku-konstnären Eleni Di Capita med stöd av Umut Sensin-stiftelsen.

Detta projekt har blivit en ny bro mellan Turkiet och Zanzibar, samtidigt som det inleder en ny era för afrikanska fiskare.

Genom att odla förmågan att hitta inspiration i vardagens aspekter har The Samaki Art Project, med sin transformativa påverkan, stärkt Zanzibars kvinnor att avslöja sin inneboende konstnärliga talang.

För Turkiet har kulturellt samarbete blivit en rik möjlighet att öka sitt växande mjuka inflytande i Afrika. The Samaki Art Project bygger på relationerna mellan Turkiet och Tanzania.

Dessa band har vuxit genom visionen "Ett självförsörjande Afrika" från 2017 av den turkiska samarbets- och samordningsbyrån (TIKA), vilket i sin tur har stärkt de kulturella, utbildningsmässiga och ekonomiska banden mellan dessa två sidor.

"När projektet når sitt mål kommer den genomsnittliga månadsinkomsten för fiskare på öarna att överstiga 100 USD per hushåll. För närvarande är Zanzibars genomsnittliga månadsinkomst 47 USD," säger Emrah Engin.

Enligt Emrah Engin Umut, medgrundare av Umut Sensin, syftar The Samaki Art Project till att främja jordbruksutveckling, förutom att förbättra fiskerinäringen. Detta inkluderar det planerade inköpet av två fullt utrustade båtar.

"Efter att ha förbättrat fiskarnas liv kommer ön att bli en självförsörjande by som kan möta sina behov och hjälpa andra. Vi planerar att uppnå detta genom att skaffa båtar för att nå dessa milstolpar senast 2025," berättar Engin för TRT World.

En japansk konstform i Afrika

"Fisk är utan tvekan den mest betydande inspirationskällan för detta projekt," förklarar den turkiska konstnären Sule Yavuzer för TRT World.

Tumbatu, en pittoresk ö i arkipelagen som främst är känd för sitt fiske, har en enorm potential inom Gyotaku, enligt projektets förespråkare. "Tyvärr saknar de lokala invånarna möjligheter att visa upp detta för världen," förklarar Yavuzer.

"Hur kan Tumbatus fisk nå globala marknader? Jag kände att det var viktigt att etablera kylkedjor för att transportera deras fångst till avlägsna marknader," säger Yavuzer.

"Jag föreslog att skapa fisktryck och sälja dem genom produktion för att hjälpa till att introducera Tumbatus fisk för världen. Idén mottogs positivt, och vi påbörjade resan för att göra den till verklighet."

Fyrtio kvinnor som bor på Zanzibar-ön lärde sig Gyotaku och skapade hundratals konstverk under intensiva 21 dagar av träning, workshopaktiviteter och utställningar, inklusive den nyligen hållna "Portraits of the Ocean".

"Gyotaku handlar om att trycka riktiga fiskar," säger Di Capita, som har arbetat med Yavuzer på detta projekt.

"Yavuzer bjöd in mig via sociala medier till Zanzibar för att lära ut Gyotaku, som är en traditionell japansk konst. Jag accepterade inbjudan och kände mig så glad att delta, eftersom jag verkligen ville hjälpa till att stärka kvinnor med nya vågor av arbete och utveckling."

'Umut Sensin' i praktiken

I en intervju med TRT World berättade Rahma Khamis, en byäldste och mottagare av konstprojektet, att genom The Samaki Art Project och stöd till kvinnor och ungdomar har Turkiet lämnat ett outplånligt avtryck på Zanzibar och Tanzania.

Khamis uttryckte också sin uppskattning för den kunskap som erhållits genom projektet: "Vi är också tacksamma för våra handledare och andra organisationer som deltog. Personligen tackar jag organisationen (Umut Sensin) för att de kom till vår ö med denna hjälp."

"Tack också Umut Sensin för att ni kom på idén och gjorde oss kvinnor till konstnärer. Vi visste inte ens hur man ritade, men nu har vi omfamnat det och uppskattar arbetet. Nu ser vi att det tar oss långt."

Arafa Mussa, en annan mottagare av The Samaki Art Project, håller med Khamis. "Från början trodde jag aldrig att fisk kunde användas för att göra konst, men jag kände mig bättre när vi fick vår första konstutbildning. Vi kommer att fortsätta producera konstverk och utbilda andra i dess finesser."

Organisationer som Emerson's Zanzibar Foundation, en platsponsor för The Samaki Art Project, stöder aktivt konstnärer och arrangerar visuella konstfestivaler för att främja en självförsörjande framtid genom att lyfta fram konsten.

Den första utställningen

Den turkiska ambassaden i Dar es Salaam stod värd för den första utställningen av Gyotaku-konst producerad i Zanzibar i början av september, under paraplyet av kulturell diplomati, humanitär hjälp och konst. Utställningen hölls i utställningssalen på Emerson Hurumzi Hotel i Zanzibar och besöktes av representanter från olika ambassader.

Vid utställningen berömde ministern för blå ekonomi och fiske i Zanzibars revolutionära regering, Suleiman Masoud Makame, The Samaki Art Project för att ha hjälpt till att visa upp Zanzibars stora ekosystem genom att lyfta fram fiskens ekonomiska och näringsmässiga betydelse.

Den turkiska ambassadören Mehmet Gulluoglu betonade att projektet var ett utvecklingsinitiativ för yrkesutbildning. Han noterade projektets betydelse och hänvisade till ett gammalt ordspråk: "Om du ger en man en fisk, mättar du honom för en dag. Om du lär en man att fiska, mättar du honom för livet."

Utställningens interaktiva hörn för samhällskonst engagerade utställarna, vilket ledde till att de tryckte en fisk med en träfiskstämpel och tog ett fotografi i det avsedda fotohörnet.

Utställningen förväntas resa till Istanbul inom kort.