KRIGET I GAZA 4 min läsning "Om du läser detta betyder det att jag har blivit dödad" — Hossam Shabats team delar hans sista meddelande "Om du läser detta betyder det att jag har blivit dödad" — Hossam Shabats team delar hans sista meddelande "Vid Gud, jag uppfyllde min plikt som journalist. Jag riskerade allt för att rapportera sanningen," säger den palestinska journalisten i ett föreskrivet meddelande innan han mördas av Israel i norra Gaza. "Vid Gud, jag uppfyllde min plikt som journalist. Jag riskerade allt för att rapportera sanningen," säger den palestinska journalisten i ett föreskrivet meddelande innan han mördas av Israel i norra Gaza.

Hossam Shabat’s assassination by Israel raises the overall death toll of journalists killed by Israel since October 2023 to 208, local authorities say. [AA] / AA