Svarta kvinnor i USA dog i en takt som var nästan 3,5 gånger högre än vita kvinnor i samband med förlossning under 2023. Detta skedde samtidigt som mödradödligheten totalt sett sjönk under nivåerna före pandemin, men de rasliga skillnaderna ökade, enligt federala hälsodata som publicerades på onsdagen.

Åren 2021 och 2022 var mödradödligheten för svarta kvinnor cirka 2,6 gånger högre än för vita kvinnor.

Datan tyder på att covid-19-pandemin, vid sin topp, påverkade alla gravida kvinnor. Men “när vi återgick till ‘vanliga aktiviteter’, då återinfördes effekterna av systemisk rasism och ojämlik tillgång (till sjukvård) … på nytt”, sade Dr. Amanda Williams, tillförordnad medicinsk chef för March of Dimes.

Onsdagens rapport från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om dödsfallen 2023 baserades på dödsattester. CDC räknar kvinnor som dog medan de var gravida, under förlossningen och upp till 42 dagar efter födseln. Olycksrelaterade dödsfall är exkluderade.

Rapporten visade:

• Mödradödligheten för vita kvinnor sjönk från 19 dödsfall per 100 000 levande födslar år 2022 till 14,5 per 100 000 år 2023.

• För svarta kvinnor ökade siffran från 49,5 till strax över 50, men rapporten påpekar att denna ökning inte var statistiskt signifikant.

• För latinamerikanska kvinnor sjönk dödstalen från cirka 17 till cirka 12.

• För asiatiska amerikaner föll siffran från cirka 13 till cirka 11.

Totalt dog 669 kvinnor under graviditet eller kort efter förlossning år 2023, enligt CDC. Det är en minskning från 817 dödsfall år 2022 och 1 205 dödsfall år 2021, då siffran var den högsta på över 50 år.

Överdriven blödning, blodkärlsblockeringar och infektioner är de främsta orsakerna till mödradödlighet.

Färre graviditeter

Bland dessa infektioner finns covid-19. Coronaviruset och dess komplikationer visade sig vara farliga för gravida kvinnor. Och under pandemins värsta dagar kan utbrända läkare ha ökat risken genom att ignorera gravida kvinnors oro, enligt experter.

Covid-19:s övergripande påverkan på graviditeter minskade i takt med att pandemin avtog och sjukhus samt förlossningskliniker återgick till normala rutiner.

Dessutom utökades det federala Medicaid-programmet till att omfatta eftervård i upp till 12 månader, istället för enbart sju veckor.

Det hjälpte fler mammor att återhämta sig och gjorde dem friskare inför nästa graviditet, sade Amanda Williams.

Antalet mödradödsfall är också kopplat till antalet graviditeter. Födslotalen i USA har minskat, och färre graviditeter bidrar till färre graviditetsrelaterade dödsfall, noterade Eugene Declercq, forskare inom mödradödlighet vid Boston University.

CDC-tjänstemän avböjde en begäran från Associated Press om att intervjua en av rapportens författare.

Regeringen tar fortfarande emot och behandlar dödsfallsrapporter från förra året. Men Declercq menar att hans analys av tillgänglig data tyder på att antalet mödradödsfall 2024 kan bli ungefär detsamma som 2023.