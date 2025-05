Trampyň polat we alýumin tarifeleri: Global söwda dartgynlylygy güýjeýär Trampyň polat we alýumin tarifeleri: Global söwda dartgynlylygy güýjeýär

Tarifelerden iň agyr çeken ýurtlar — ABŞ-na esasy polat we alýumin eksport edýän Kanada, Braziliýa, Meksika we Günorta Koreýa boldy.