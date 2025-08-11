Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé que son pays reconnaîtra un État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, suivant ainsi les démarches similaires entreprises par le Canada, le Royaume-Uni et la France.

Tant que la création des États israélien et palestinien ne sera pas définitive, la paix ne pourra être que temporaire », a-t-il déclaré aux journalistes dimanche. « L'Australie reconnaîtra le droit du peuple palestinien à disposer de son propre État. Anthony Albanese

Albanese a précisé que cette reconnaissance dépendra de l'engagement de l'Autorité palestinienne. Il a également ajouté que la situation à Gaza assiégée a dépassé les craintes de la communauté internationale et qu'Israël continue de défier le droit international.

Le Premier ministre australien plaide depuis longtemps pour une solution à deux États, son gouvernement de centre-gauche soutenant à la fois le droit d'Israël à exister dans des frontières sûres et le droit des Palestiniens à disposer de leur propre État.

Reconnaissance mondiale

Le mois dernier, la France et le Canada ont annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien, tandis que le Royaume-Uni a déclaré qu'il suivrait cette voie à moins qu'Israël ne réponde à la crise humanitaire dans les territoires palestiniens et n'accepte un cessez-le-feu.

En juillet, le président français Emmanuel Macron a indiqué qu'il prévoyait de reconnaître la Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre.

Quelques jours plus tard, sous une forte pression publique, le Premier ministre britannique Keir Starmer a également annoncé que le Royaume-Uni reconnaîtrait la Palestine à l'Assemblée générale de septembre.