Le convoi partira de la capitale Tunis, ainsi que des villes de Sousse, Sfax et Gabès, en direction de Ben Guerdane (au sud), pour se rendre ensuite vers Gaza, en passant par la Libye et l'Égypte.

Cette initiative vise à exprimer la solidarité avec le peuple palestinien assiégé et à acheminer des aides humanitaires.

Le communiqué publié samedi précise que le convoi a pour objectif de manifester son soutien au peuple palestinien et de lui apporter une aide humanitaire.

La coordination a ajouté que les participants se rendront au poste-frontière de Ras Jedir entre la Tunisie et la Libye, puis emprunteront la route côtière libyenne jusqu'au Caire, avant de rejoindre le poste-frontière de Rafah, à la frontière égyptienne avec Gaza, pour remettre des messages de solidarité et des aides aux Palestiniens.

Ce convoi terrestre réunira des personnalités syndicales et politiques, ainsi que des juristes, avocats, médecins, journalistes et membres d'organisations de jeunesse.

Des milliers de personnes originaires des pays du Maghreb ont également rejoint cette initiative, avec plus de 7 000 participants de différentes nationalités maghrébines, selon les données publiées par la coordination sur Facebook.

Le 31 mai dernier, le porte-parole de "Caravane de la Résilience", Wael Nawar, a indiqué que des milliers de personnes du Maghreb avaient rejoint le convoi, y compris des délégations de Mauritanie, du Maroc, d'Algérie et de Libye.

Plusieurs organisations tunisiennes, dont l'Union générale tunisienne du travail, le Syndicat des journalistes, l'Ordre national des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ont exprimé leur soutien à cette initiative et y participent activement.

Par ailleurs, le Comité international pour briser le blocus de Gaza a annoncé ce dimanche que le navire "Madeleine", parti d'Italie dans le but de briser le blocus, avait dépassé les côtes égyptiennes et se rapprochait de Gaza.

Le comité a précisé sur son compte X que le navire avait franchi la ville d'Alexandrie, au nord de l'Égypte, et se dirigeait vers le nord de Mansoura, en vue d'atteindre Gaza.

Le comité a signalé que les prochaines heures seraient cruciales pour ce voyage. La députée française au Parlement européen, Rima Hassan, qui se trouve à bord du navire, a partagé des photos de la traversée sur son compte X.

Une chaîne de diffusion israélienne avait rapporté il y a quelques jours qu'Israël avait décidé d'empêcher le navire "Madeleine" de s'approcher ou d'accoster sur les côtes de Gaza.

Initialement, une autorisation conditionnelle avait été envisagée, à condition que le navire ne représente pas une menace sécuritaire, mais cette décision a été révisée pour éviter de créer un précédent similaire à l'avenir. Le navire transporte 12 personnes, dont l'activiste suédoise Greta Thunberg et l'acteur irlandais Liam Cunningham.

Il convient de rappeler que le navire "Al-Dhamir" avait été attaqué par un drone en mai dernier alors qu'il tentait de briser le blocus, causant des dommages à sa structure et déclenchant un incendie.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël, avec le soutien des États-Unis, mène une guerre qualifiée de génocide à Gaza, impliquant des meurtres, des famines, des destructions et des déplacements forcés.

Les points de passage sont délibérément fermés depuis mars 2024, empêchant l'acheminement d'aides humanitaires.

Cette situation a causé la mort et les blessures de plus de 180 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, avec plus de 11 000 disparus et des centaines de milliers de déplacés.