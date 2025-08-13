Un audit accablant a révélé ce que les enquêteurs décrivent comme l'un des pires scandales financiers de l'histoire de l'Église au Kenya, impliquant des dirigeants de haut rang de l'Église méthodiste dans le détournement de plus de 600 millions de shillings kényans (environ 4,6 millions de dollars).

Rapportée pour la première fois par le Daily Nation du Kenya mercredi, cette affaire découle d'un audit réalisé par Ronalds LLP et un comité de sept membres nommé par l'Église.

« Lors de l'audit, nous n'avons pas pu obtenir les accords de subvention, les rapports narratifs et les listes de participants, qui sont nécessaires pour vérifier si ces projets ont été réalisés conformément aux accords signés avec les donateurs », indique le rapport.

Selon l'audit, l'aide alimentaire destinée aux communautés touchées par la sécheresse a été systématiquement détournée, des responsables de l'Église étant accusés d'avoir orchestré un stratagème élaboré impliquant des reçus falsifiés, des fournisseurs fictifs et des projets inexistants.

Une surveillance accrue