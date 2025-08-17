Le gouvernement congolais rejette la nomination par le Kenya d'un consul général dans la ville de Goma et dénonce une violation du droit international ainsi qu’une absence de procédure diplomatique appropriée.

Goma, située dans l'est du Congo, est tombée aux mains du groupe rebelle M23, en janvier.

Le ministère congolais des Affaires étrangères a déclaré samedi dans un communiqué que le Kenya n'avait pas contacté le gouvernement congolais à Kinshasa, la capitale, avant de faire cette annonce, comme l'exigent le droit international et la pratique diplomatique.

Il appelle à « la prudence et au discernement dans la communication publique afin d'éviter tout malentendu, toute spéculation ou toute apparence de légitimation de l'occupation illégale en cours ».

Les nominations diplomatiques du Kenya

Le M23, qui est l'un des nombreux groupes combattant dans l'est du Congo, a tenté d'établir un gouvernement parallèle dans la région, affirmant qu'il libérait la région de ce qu'il qualifie de mauvaise gestion de la part de Kinshasa.