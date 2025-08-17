AFRIQUE
Kinshasa : la nomination d'un envoyé kenyan à Goma "risque de légitimer l'occupation rebelle"
Le Kenya n'avait pas contacté le gouvernement congolais avant de faire cette annonce, selon Kinshasa.
La ministre des Affaires étrangères de la RD Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner / AP
17 août 2025

Le gouvernement congolais rejette la nomination par le Kenya d'un consul général dans la ville de Goma et dénonce une violation du droit international ainsi qu’une absence de procédure diplomatique appropriée.

Goma, située dans l'est du Congo, est tombée aux mains du groupe rebelle M23, en janvier.

Le ministère congolais des Affaires étrangères a déclaré samedi dans un communiqué que le Kenya n'avait pas contacté le gouvernement congolais à Kinshasa, la capitale, avant de faire cette annonce, comme l'exigent le droit international et la pratique diplomatique.

Il appelle à « la prudence et au discernement dans la communication publique afin d'éviter tout malentendu, toute spéculation ou toute apparence de légitimation de l'occupation illégale en cours ».

Les nominations diplomatiques du Kenya

Le M23, qui est l'un des nombreux groupes combattant dans l'est du Congo, a tenté d'établir un gouvernement parallèle dans la région, affirmant qu'il libérait la région de ce qu'il qualifie de mauvaise gestion de la part de Kinshasa.

Le gouvernement congolais a fait valoir que la manière dont le Kenya a nommé le diplomate dans la ville occupée de Goma sans en informer le gouvernement congolais pouvait sembler légitimer l'occupation du groupe rebelle.

L'annonce du Kenya a été faite vendredi dans le cadre d'une série de nominations diplomatiques.

Le Qatar a tenté de servir de médiateur entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle, ce qui a conduit à la signature d'une « déclaration de principes » visant à mettre fin à des décennies de combats, mais les pourparlers ont depuis échoué et les combats ont repris.

Le conflit a attiré l'attention des pays voisins, notamment le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Kenya, qui ont tous envoyé des troupes sur le terrain, compliquant les efforts régionaux visant à mettre fin aux combats.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
