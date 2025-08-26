AFRIQUE
La RDC convoque des commandants de l'armée suite à la défaite face aux rebelles du M23
Un total de 35 généraux et six colonels ont été convoqués suite à la défaite des troupes gouvernementales lors des combats avec les rebelles du M23.
Un véhicule endommagé des FARDC se trouve sur une route alors qu'environ 2400 soldats congolais (FARDC) se sont rendus. / Getty Images
26 août 2025

L'armée de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé lundi que 41 officiers supérieurs ont été convoqués pour interrogatoire dans le cadre d'une enquête sur la défaite des troupes gouvernementales lors des affrontements avec les rebelles du M23 dans l'est instable du pays.

Parmi les personnes convoquées par l'Inspection générale des Forces armées de la République démocratique du Congo figurent 35 généraux et six colonels, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général de division Sylvain Ekenge, lors d'une conférence de presse.

Il a précisé que cette procédure concerne tous les officiers ayant exercé des responsabilités de commandement depuis la prise de la ville frontalière de Bunagana par les rebelles du M23 en juin 2022.

Selon Ekenge, ces interrogatoires visent à établir les responsabilités de chaque officier dans les revers militaires subis sur le terrain.

Violation du cessez-le-feu

Cette annonce intervient alors que le gouvernement et les rebelles du M23 s'accusent mutuellement de violer un cessez-le-feu, malgré des pourparlers en cours au Qatar visant à mettre fin au conflit.

L'année dernière, un tribunal militaire dans l'est de la RDC a condamné 25 soldats à mort pour "avoir fui l'ennemi" lors des combats contre les rebelles du M23.

Depuis 2021, le M23, qui est au cœur du conflit dans l'est de la RDC, contrôle un territoire important, y compris les capitales provinciales de Goma et Bukavu, qu'il a prises plus tôt cette année.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
