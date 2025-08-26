L'armée de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé lundi que 41 officiers supérieurs ont été convoqués pour interrogatoire dans le cadre d'une enquête sur la défaite des troupes gouvernementales lors des affrontements avec les rebelles du M23 dans l'est instable du pays.

Parmi les personnes convoquées par l'Inspection générale des Forces armées de la République démocratique du Congo figurent 35 généraux et six colonels, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général de division Sylvain Ekenge, lors d'une conférence de presse.

Il a précisé que cette procédure concerne tous les officiers ayant exercé des responsabilités de commandement depuis la prise de la ville frontalière de Bunagana par les rebelles du M23 en juin 2022.

Selon Ekenge, ces interrogatoires visent à établir les responsabilités de chaque officier dans les revers militaires subis sur le terrain.