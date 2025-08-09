Des rebelles ont tué au moins 80 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ces dernières semaines, ont déclaré les autorités congolaises, malgré le processus de paix mené par le Qatar visant à mettre fin au conflit.

L'armée a indiqué dans un communiqué publié tard vendredi qu'elle "condamne fermement une série de massacres de civils par la coalition RDF/M23-AFC" dans le Sud-Kivu, notamment le meurtre de 80 personnes le 4 août dans le village de Nyaborongo, ainsi que celui de six civils, dont deux mineurs, le 24 juillet dans le village de Lumbishi.

« En plus de cette criminalité excessive, le M23/AFC s'engage dans le recrutement forcé de jeunes, y compris de mineurs, pour rejoindre leur organisation illégale », précise le communiqué.

Ces violences persistantes pourraient menacer les efforts menés par le Qatar pour amener la RDC et les rebelles à signer un accord de paix permanent d'ici l'objectif fixé au 18 août. Une des conditions de cet accord est la protection des civils et le retour en sécurité de millions de personnes déplacées par le conflit.

Le groupe rebelle M23 n'a pas immédiatement commenté ces accusations.

Ciblage des villages

Plus tôt ce mois-ci, le chef des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que le M23 avait tué 319 personnes au cours du mois dernier dans une autre partie de la région, décrivant ce bilan comme l'un des plus importants documentés dans de telles attaques depuis la résurgence des rebelles du M23 en 2022.