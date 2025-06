Par Brian Okoth

Le président zambien Hakainde Hichilema a annulé le programme de deuil national de l'ancien président Edgar Lungu.

La période de deuil national, initialement prévue du 8 au 14 juin, avait été reportée et prolongée de neuf jours, du 15 au 23 juin.

Cette prolongation faisait suite à une récente réunion entre des responsables gouvernementaux et la famille de Lungu pour résoudre un différend concernant le programme de ses funérailles.

Lungu est décédé le 5 juin 2025 à Pretoria, en Afrique du Sud, à l'âge de 68 ans. Il était en traitement pour une maladie non divulguée.

La famille de Lungu accuse le gouvernement de ne pas respecter l'accord

Après que le gouvernement et la famille de Lungu ont récemment convenu d'un programme, le corps de l'ancien président devait être rapatrié en Zambie le mercredi 18 juin pour une exposition publique de trois jours à Lusaka, suivie d'une cérémonie funéraire le dimanche et d'un enterrement le lundi 23 juin.

Cependant, la famille de Lungu a indiqué à la presse mercredi que le gouvernement avait renié son accord sur les plans funéraires, annulant ainsi le programme prévu pour le rapatriement et l'enterrement.

La famille a exprimé l'espoir que les restes de Lungu seraient rapatriés "un jour" et enterrés en Zambie.

Dans son discours de jeudi, le président Hichilema a déclaré que Lungu, en tant qu'ancien président, "appartient à la nation zambienne" et que ses restes devraient donc "être enterrés en Zambie avec tous les honneurs, et non dans un autre pays".

Hichilema : "La Zambie 'ne peut pas se permettre un deuil indéfini"

En annonçant la fin de la période prolongée de deuil national, Hichilema a indiqué : "Notre pays ne peut pas se permettre un état de deuil indéfini. Nous avons fait tout notre possible pour engager un dialogue avec la famille de notre défunt sixième président de la République. Et nous sommes arrivés à un point où une décision claire doit être prise."

Il a ajouté : "Dans ces circonstances, je souhaite donc informer la nation qu'à compter de la fin de la journée du 19 juin 2025, cette période de deuil national est officiellement terminée. Cela permettra au pays de commencer à retrouver une certaine normalité."

Lungu, qui a été le sixième président de la Zambie de 2015 à 2021, avait des relations tendues avec le président Hichilema, face à qui il a perdu lors de l'élection présidentielle d'août 2021 en Zambie.

Les membres de la famille de Lungu, y compris sa veuve Esther Lungu, font actuellement face à des affaires judiciaires liées à la corruption.