Les réseaux sociaux se sont déchaînés après que la chef nigériane Hilda Effiong Bassey a été reconnue par le Guinness World Records (GWR) comme la nouvelle détentrice du record du plus long marathon culinaire réalisé par un individu.

Baci a commencé sa tentative de record le 11 mai et a cuisiné pendant quatre jours d'affilée. Elle a arrêté de cuisiner lorsque son minuteur a atteint 100 heures.

Dans une vidéo de félicitations diffusée mardi, GWR a toutefois indiqué qu'il y avait eu une erreur de calcul et que Hilda serait récompensée pour avoir battu le record en 93 heures et 11 minutes.

Baci a officiellement dépassé le record établi par Lata Tondon, une chef indienne qui a réalisé l'exploit en 2019, après avoir cuisiné pendant 87 heures et 45 minutes.

''Il s'agit d'un record difficile avec des règles strictes qui doivent être respectées'', a déclaré Mark, l'arbitre officiel de GWR, dans le communiqué.

L'erreur de calcul

GWR a fait remarquer que toute personne qui tente de battre un record de marathon bénéficie d'une pause de 5 minutes pour chaque heure de course.

Ceci afin de permettre aux participants de prendre des pauses adéquates en raison de la nature prolongée de ces records.

Dans ce cas, il y a eu une erreur de calcul en ce qui concerne les pauses d'Hilda. Nous ne sommes pas en mesure de récompenser les 100 heures revendiquées", a déclaré le responsable du record dans le communiqué.

Baci, restauratrice populaire à Lagos, carrefour commercial du Nigeria, a commencé la compétition à l'Amore Gardens à Lekki, dans l'État de Lagos.

Ses fans, y compris des célébrités, l'ont encouragée pendant le déroulement du marathon. Le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a également fait une apparition surprise.

Le Livre Guinness des records est un ouvrage de référence qui contient les records du monde humain et naturel.

Il a été publié pour la première fois en 1955 par la brasserie Guinness en Irlande et est devenu depuis l'un des ouvrages de référence les plus connus et les plus lus au monde.

Les individus ou les groupes doivent soumettre des preuves à l'équipe du Guinness World Records et se soumettre à un processus de vérification pour pouvoir figurer sur la liste des records du monde.