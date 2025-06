La plus haute juridiction de l'ONU rendra une première décision dans une affaire contre Israël au sujet de ce que l'Afrique du Sud et de nombreux autres pays considèrent comme un génocide dans la bande de Gaza assiégée, une décision historique suivie de près au Moyen-Orient et dans le monde entier.

La Cour internationale de justice (CIJ) pourrait ordonner à Israël de mettre fin à sa guerre contre Gaza ou de faciliter l'aide humanitaire.

Toutefois, la Cour ne se prononcera pas sur la question de savoir si Israël commet ou non un génocide à Gaza dans l'arrêt de vendredi.

À ce stade, la CIJ rendra des ordonnances d'urgence avant d'examiner l'accusation plus large d'actes génocidaires à Gaza - un processus qui prendra probablement des années.

Lire aussi

En quoi la CIJ est-elle différente de la CPI ?

L'Afrique du Sud a porté l'affaire devant la CIJ en affirmant qu'Israël enfreignait la convention des Nations unies sur le génocide de 1948, établie sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste.

"L'Afrique du Sud n'a pas besoin de prouver qu'Israël commet un génocide", a déclaré Juliette McIntyre, experte en droit international à l'université d'Australie-Méridionale.

"Elle doit simplement établir qu'il existe un risque plausible de génocide", a-t-elle déclaré à l'agence de presse AFP.

Pendant deux jours d'audience, au début du mois, dans les salles dorées du Palais de la Paix à La Haye, à mille lieues de l'agression israélienne à Gaza, des avocats en robe ont débattu des aspects techniques de la Convention sur le génocide.

"Les génocides ne sont jamais déclarés à l'avance", a déclaré Adila Hassim, l'un des principaux avocats de l'Afrique du Sud.

"Mais cette Cour a le bénéfice des 13 dernières semaines de preuves qui montrent incontestablement un modèle de conduite et une intention connexe qui justifie une revendication plausible d'actes génocidaires", a-t-elle ajouté.

Le monde à l'envers

L'affaire a suscité la fureur d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu déclarant que "le monde est à l'envers".

L'avocat d'Israël, Tal Becker, a qualifié le dossier de Pretoria de "tableau factuel et juridique profondément déformé" et de "description décontextualisée et manipulatrice de la réalité" sur le terrain.

Les arrêts de la CIJ sont contraignants pour toutes les parties, mais la Cour ne dispose d'aucun mécanisme pour les faire appliquer.

Parfois, ils sont complètement ignorés - la Cour a par exemple ordonné à la Russie de mettre fin à ses attaques contre l'Ukraine.

M. Netanyahu a déjà laissé entendre qu'il ne se sentait pas lié par la Cour, déclarant : "Personne ne nous arrêtera - ni La Haye, ni l'Axe du mal, ni personne d'autre".

Un impact énorme

"Il est concevable qu'un ordre de la Cour n'ait pas d'influence significative sur l'opération militaire d'Israël", a déclaré Cecily Rose, professeur adjoint de droit international public à l'université de Leiden.

Mais si la Cour décide qu'il y a un risque de génocide à Gaza, cela pourrait avoir un effet d'entraînement, notamment sur les autres nations qui soutiennent Israël politiquement ou militairement.

"Il sera beaucoup plus difficile pour d'autres États de continuer à soutenir Israël si une tierce partie neutre estime qu'il y a un risque de génocide", a déclaré M. McIntyre.

"Les États peuvent retirer leur soutien militaire ou autre à Israël afin d'éviter cette situation", a-t-elle ajouté.

En outre, elle a souligné l'impact symbolique "énorme" de toute décision contre Israël en vertu de la convention sur le génocide, compte tenu de son histoire tragique.

Dans sa communication à la Cour, l'Afrique du Sud a reconnu le "poids particulier de la responsabilité" d'accuser Israël de génocide, mais a déclaré qu'elle était tenue de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la convention.

À ce jour, Israël a tué 25 900 Palestiniens et en a blessé 64 110 dans sa guerre brutale contre la bande de Gaza assiégée.

La guerre israélienne a également déplacé environ 90 % des Palestiniens vivant dans l'enclave sous blocus, dont la plupart souffrent d'insécurité alimentaire, selon les Nations unies.

Les commentaires répétés des ministres israéliens d'extrême droite et extrémistes appelant au nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza, à l'installation de sionistes illégaux sur place ou au largage d'une bombe nucléaire sur Gaza ont également suscité des critiques véhémentes dans le monde entier, ce qui est l'un des arguments présentés par l'Afrique du Sud à La Haye.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp