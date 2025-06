Le vote pour le premier tour de l'élection présidentielle au Tchad aura lieu le 6 mai prochain, a annoncé mardi l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE) lors d'une conférence de presse tenue à son siège à N'Djamena et relayée par la presse locale.

Selon le chronogramme de l'ANGE, le dépôt des candidatures à la présidentielle est, ainsi, fixé du 06 au 15 mars 2024. La publication des listes des candidats retenus par le Conseil constitutionnel aura lieu le 24 mars, alors que la campagne électorale pour le premier tour s'étalera du 14 avril au 4 mai. Le premier tour du scrutin se tiendra le 6 mai et le second tour est fixé au 22 juin. La proclamation des résultats définitifs du second tour par le Conseil constitutionnel est prévue le 20 juillet.

Ce scrutin marquera la fin de la transition et du mandat de Mahamat Idriss Déby Itno, qui a pris la tête d'un Conseil militaire de transition au lendemain du décès de son père mortellement blessé au front en avril 2021.

Dix-huit mois plus tard, soit en octobre 2022, Mahamat Idriss Déby Itno a été investi président d'une transition prolongée de deux ans.

A noter que les quinze membres de l’Agence nationale de gestion des élections ont été installés dans leurs fonctions le 8 février courant. L’équipe a pour mission d’organiser des élections présidentielle, législatives, sénatoriales et communales post-transition.

