Le ministre somalien de la Défense, Ahmed Moallim Fiqi, a félicité les forces de sécurité du pays ainsi que les troupes de maintien de la paix de l'Union africaine pour leur reprise réussie de la ville stratégique de Bariire, tombée aux mains des terroristes d'Al Shabab. Il a salué leur « courage et sacrifice ».

L'Armée nationale somalienne (SNA), en collaboration avec les Forces de défense populaire ougandaises (UPDF) dans le cadre de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), a libéré cette ville située dans la région de la Basse Shabelle après plusieurs jours d'opérations terrestres et aériennes.

Selon le ministère somalien de la Défense, plus de 100 terroristes d'Al Shabab ont été tués. Deux soldats somaliens ont perdu la vie et 12 autres ont été blessés lors des combats.

« Je tiens à saluer le courage et la victoire de nos forces en première ligne, notamment à Bariire, où elles ont combattu les terroristes d'Al Shabab pendant une semaine entière », a déclaré le ministre Fiqi lors d'une conférence de presse ce week-end.

Le retour des civils chez eux

Il a expliqué que les terroristes avaient posé des engins explosifs, creusé des tranchées et lancé de multiples attaques pour empêcher les troupes d'avancer dans la ville.

Cependant, « leurs tactiques ont échoué », a affirmé Fiqi.

« Al Shabab a subi une défaite écrasante avec environ 120 terroristes neutralisés, plus de 100 blessés et des dizaines capturés. Ils ont également abandonné leurs armes », a révélé le ministre somalien de la Défense.

Il a ajouté qu'une opération de déminage était en cours pour permettre aux civils ayant fui la ville de rentrer chez eux en toute sécurité, tout en soulignant l'importance stratégique de Bariire.

« Ce n'est pas seulement une victoire tactique. La reprise de Bariire est un coup sévère porté à Al Shabab et une grande victoire pour nos forces. De plus, Bariire est un pont stratégique entre la Basse Shabelle et la capitale, Mogadiscio, et était devenu un corridor critique pour le réseau terroriste », a-t-il ajouté.