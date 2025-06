Les dirigeants du G7, dont le président américain Donald Trump, se préparent à tenir des discussions lundi dans les Rocheuses canadiennes, abordant des questions telles que la possibilité de trouver un terrain d'entente sur le conflit croissant entre l'Iran et Israël.

Cette réunion de trois jours dans la ville montagneuse de Kananaskis marque le retour de Trump sur la scène diplomatique internationale. Ce dernier a surpris ses alliés en défiant les normes et en imposant des tarifs douaniers massifs à la fois à ses amis et à ses adversaires.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a élaboré un programme visant à minimiser les désaccords au sein du club des démocraties industrielles riches – le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis.

Cependant, Israël a surpris le monde deux jours avant le sommet avec une attaque militaire massive et inattendue contre l'Iran. Le Canada consulte désormais d'autres pays pour envisager un appel conjoint à Israël et à l'Iran, ont indiqué des diplomates.

Cette déclaration pourrait appeler à une désescalade ou simplement soutenir Israël en affirmant qu'il a un "droit à se défendre" en raison des activités nucléaires contestées de l'Iran.

Les pays européens, quant à eux, évitent de critiquer Israël. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré aux journalistes qu'elle avait parlé avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avant le sommet et convenu que l'Iran était responsable.

« Bien sûr, je pense qu'une solution négociée est, à long terme, la meilleure solution », a-t-elle ajouté, sans pour autant appeler à un cessez-le-feu immédiat.

Trump a salué les frappes israéliennes, notant qu'elles utilisaient des armes américaines, bien que Netanyahu ait ignoré ses appels publics à attendre alors que les États-Unis cherchaient une solution négociée.

De manière inhabituelle, le Japon, qui a historiquement maintenu des relations cordiales avec l'Iran, a rompu avec ses alliés des États-Unis et de l'Europe en dénonçant les frappes israéliennes comme « profondément regrettables ».

Les puissances européennes, bien qu'inquiètes de la situation humanitaire à Gaza, ont évité de critiquer Israël pour ses frappes contre l'Iran. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la retenue et a exhorté l'Iran à reprendre les négociations avec les États-Unis, tout en blâmant également Téhéran pour l'escalade des tensions liées à son programme nucléaire.

Trump, malgré ses moqueries passées sur le Canada, a décidé de participer au sommet. Les tensions entre les deux pays se sont apaisées depuis que Mark Carney, ancien banquier central reconnu pour sa compétence, a succédé à Justin Trudeau en mars.

Lors de sa dernière visite au Canada pour un sommet du G7 en 2018, Trump avait quitté prématurément la réunion et critiqué Trudeau sur Twitter depuis Air Force One, désavouant la déclaration finale des États-Unis.

Von der Leyen a exprimé l'espoir que les Européens puissent trouver une solution avec les États-Unis et a critiqué de manière voilée l'approche protectionniste américaine : « Gardons nos échanges commerciaux équitables, prévisibles et ouverts. Nous devons tous éviter le protectionnisme. »

Elle a également appelé le G7 à lier les crises en Iran et en Ukraine, soulignant que les drones et missiles iraniens frappaient indistinctement des villes en Ukraine et en Israël. « Ces menaces doivent être traitées ensemble », a-t-elle déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, invité au sommet, espère discuter avec Trump, qui l'avait publiquement critiqué lors de leur rencontre à la Maison-Blanche en février.

Macron, pour sa part, a exprimé des doutes sur le rôle de médiateur de Poutine au Moyen-Orient. Avant de se rendre à Kananaskis, il s'était arrêté au Groenland, où il avait dénoncé les menaces de Trump de s'emparer de ce territoire autonome danois : « Ce n'est pas ce que font des alliés. »