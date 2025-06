Un juge sud-africain a suspendu mercredi l'inhumation de l'ancien président zambien Edgar Lungu alors que la cérémonie funéraire était en cours, intensifiant ainsi un conflit entre sa famille et le gouvernement.

Lungu, décédé le 5 juin alors qu'il recevait des soins médicaux en Afrique du Sud, était un rival du président Hakainde Hichilema, qui souhaitait organiser des funérailles d'État pour son prédécesseur en Zambie.

La famille de Lungu s'est opposée à ces plans et a empêché le rapatriement de son corps, affirmant qu'il n'aurait pas souhaité la présence de Hichilema à ses funérailles.

En réponse, la Zambie a déposé une plainte en justice pour empêcher l'inhumation en Afrique du Sud.

Dans une décision rendue alors que la veuve de Lungu et d'autres personnes en deuil étaient déjà rassemblées à l'église, un juge de la Haute Cour de la région de Gauteng a déclaré qu'après un accord entre les parties, "les défendeurs s'engagent à ne pas procéder aux funérailles ou à l'inhumation de l'ancien président".

Le cas sera examiné le 4 août, a-t-il ajouté, dans une décision retransmise par la chaîne nationale SABC, qui a également diffusé en direct des images des personnes rassemblées pour la cérémonie en hommage à Lungu, président de 2015 à 2021.

Le report "prolonge la douleur et le chagrin que la famille et le peuple traversent", a indiqué Chanda Katotobwe, député zambien et membre de la délégation présente à la cérémonie commémorative, à SABC News.

La cause du décès de l'ancien président, âgé de 68 ans, n'a pas été annoncée.

Il recevait un traitement spécialisé dans une clinique de Pretoria, a indiqué son parti, le Front Patriotique.