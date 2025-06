L'armée soudanaise a annoncé mercredi que ses forces avaient repris le contrôle de certaines zones dans l'État du Nil Bleu, situé au sud-est du pays, après des combats contre les Forces de soutien rapide (RSF) et le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N).

« Nos forces ont réussi à nettoyer la région de Baldagu et ses environs, dans le sud de l'État du Nil Bleu, des troupes de la milice RSF et des combattants du SPLM-Nord », a déclaré le porte-parole de l'armée, Nabil Abdullah, dans un communiqué.

Ni les RSF ni le SPLM-Nord n'ont immédiatement commenté la déclaration de l'armée.

L'armée conserve le contrôle de vastes parties de l'État du Nil Bleu, où elle combat le SPLM-Nord depuis 2011. Ce groupe rebelle revendique une gouvernance autonome pour les États du Nil Bleu et du Kordofan du Sud.

Célébrations des troupes

Dans un communiqué distinct publié mercredi, l'armée a affirmé avoir détruit une « force importante » de combattants des RSF à Dilling, la deuxième plus grande ville de l'État du Kordofan du Sud.

L'armée a partagé sur sa page Facebook officielle des images vidéo montrant, selon elle, des habitants de Dilling célébrant aux côtés des troupes militaires.

Les RSF et l'armée sont engagés dans une guerre depuis avril 2023, entraînant des milliers de morts et plongeant le Soudan dans l'une des pires crises humanitaires au monde. Des milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées.