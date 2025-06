Le nouveau Premier ministre du Soudan a dissous le gouvernement intérimaire dimanche, un jour après avoir prêté serment devant le président du Conseil de souveraineté transitoire et chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan.

Kamil Idris a officiellement annoncé la dissolution du cabinet et a chargé les secrétaires généraux et sous-secrétaires des ministères de gérer les opérations gouvernementales jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, a rapporté l'agence de presse officielle soudanaise SUNA.

Dans son premier discours à la nation, Idris a exposé ses priorités principales.

« Notre priorité absolue est de préserver la sécurité nationale et la souveraineté de l'État soudanais en vainquant l'insurrection et les groupes rebelles armés », a-t-il déclaré, selon la télévision d'État soudanaise.

Depuis le 15 avril 2023, les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe paramilitaire, affrontent l’armée pour le contrôle du pays, entraînant des milliers de morts et l'une des pires crises humanitaires au monde.

« Principes de justice »

Plus de 20 000 personnes ont été tuées, et 15 millions supplémentaires ont été déplacées, selon l'ONU et les autorités locales.

Idris a exhorté les pays soutenant la rébellion, sans les nommer, à « cesser de planifier, financer et coopérer dans de tels efforts ».

Il a également promis de respecter les « principes de justice, de paix, de primauté du droit et de développement durable » et a souligné son engagement envers la neutralité politique.

« Nous traiterons tous les acteurs politiques et nationaux de manière égale et resterons à égale distance de tous », a-t-il affirmé.

Idris a promis de promouvoir un dialogue inclusif soudano-soudanais qui ne laisserait personne de côté.

Instabilité politique

Avant sa nomination, le poste de Premier ministre était occupé de manière informelle par Dafallah Al-Haj Yousif, ancien ambassadeur du Soudan en Arabie saoudite.

Depuis des années, les ministères soudanais sont dirigés par un mélange de ministres intérimaires et de responsables issus de l'accord de partage du pouvoir civil-militaire de 2021.

Malgré les promesses répétées d'al-Burhan de former un gouvernement de transition, aucune mesure concrète n'avait été prise jusqu'à présent.

Le Soudan reste plongé dans une profonde crise politique depuis la destitution de l'ancien président Omar al-Bashir en avril 2019 lors d'un coup d'État militaire après des manifestations massives contre son régime.