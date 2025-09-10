Par Nuri Aden

Le gouvernement somalien a lancé un projet de rénovation et d'agrandissement de l'une des plus anciennes écoles du pays, l'Alma Mater du président Hassan Sheikh Mohamud, après qu'un appel lancé par l'un de ses anciens camarades de classe soit devenu viral.

L'école primaire Nasru-Din, située dans le district de Jalalaqsi, région de Hiran, offre depuis près de six décennies une éducation à des centaines d'enfants somaliens.

Cependant, l'école fait face à des infrastructures délabrées, des meubles cassés et des salles de classe en danger d'effondrement.

L'état critique de l'école a poussé le maire local, Yusuf Nuh Dhurre, à lancer un appel émouvant à l'élève le plus célèbre de l'école dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.

Réponse du président

Yusuf Nuh Dhurre et le président Mohamud ont tous deux étudié dans cette école dans les années 1970. À l'origine appelée école primaire de Jalalaqsi avant de changer de nom, elle est considérée comme la première de son genre dans la région.

Le président Mohamud a rapidement répondu à l'appel : « J'ai vu mon ancien camarade de classe Yusuf Nuh Dhurre appeler à la réhabilitation de l'école. J'ordonne par la présente au ministre de l'Éducation d'inclure l'école Nasru-Din dans le programme de réhabilitation du gouvernement. »

Le directeur de l'école, Suleiman Sheikh Gabow, également camarade de classe du président à l'époque, a salué cette initiative et souligné l'urgence de la situation.

« Les installations sont en ruines. Si des vents violents ou des pluies surviennent, les salles de classe pourraient s'effondrer sur les enfants. Nous sommes reconnaissants pour l'ordre du président et nous espérons une école sûre et bien construite qui poursuivra son rôle historique. »