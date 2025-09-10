Par Nuri Aden
Le gouvernement somalien a lancé un projet de rénovation et d'agrandissement de l'une des plus anciennes écoles du pays, l'Alma Mater du président Hassan Sheikh Mohamud, après qu'un appel lancé par l'un de ses anciens camarades de classe soit devenu viral.
L'école primaire Nasru-Din, située dans le district de Jalalaqsi, région de Hiran, offre depuis près de six décennies une éducation à des centaines d'enfants somaliens.
Cependant, l'école fait face à des infrastructures délabrées, des meubles cassés et des salles de classe en danger d'effondrement.
L'état critique de l'école a poussé le maire local, Yusuf Nuh Dhurre, à lancer un appel émouvant à l'élève le plus célèbre de l'école dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.
Réponse du président
Yusuf Nuh Dhurre et le président Mohamud ont tous deux étudié dans cette école dans les années 1970. À l'origine appelée école primaire de Jalalaqsi avant de changer de nom, elle est considérée comme la première de son genre dans la région.
Le président Mohamud a rapidement répondu à l'appel : « J'ai vu mon ancien camarade de classe Yusuf Nuh Dhurre appeler à la réhabilitation de l'école. J'ordonne par la présente au ministre de l'Éducation d'inclure l'école Nasru-Din dans le programme de réhabilitation du gouvernement. »
Le directeur de l'école, Suleiman Sheikh Gabow, également camarade de classe du président à l'époque, a salué cette initiative et souligné l'urgence de la situation.
« Les installations sont en ruines. Si des vents violents ou des pluies surviennent, les salles de classe pourraient s'effondrer sur les enfants. Nous sommes reconnaissants pour l'ordre du président et nous espérons une école sûre et bien construite qui poursuivra son rôle historique. »
L'école accueille actuellement plus de 700 élèves, mais la demande dépasse largement sa capacité. Les responsables locaux ont demandé une réhabilitation complète et une expansion pour répondre aux besoins croissants, notamment l'ajout d'au moins quatre nouvelles salles de classe.
Ils espèrent également que ce projet sera la première étape vers la création d'une université dans la région de Jalalaqsi, un rêve de longue date pour la communauté.
Le président Mohamud a étudié dans cette école jusqu'à la sixième année avant que sa famille ne déménage dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Il a souvent évoqué l'éducation comme un pilier essentiel de sa vie.
« L'éducation a changé mon destin »
« J'ai été élevé par ma mère dans une famille pauvre avec seulement quelques têtes de bétail. L'éducation a changé mon destin. Sans elle, je serais aujourd'hui berger. L'éducation est le meilleur outil pour lutter contre la pauvreté et autonomiser les gens », a-t-il déclaré un jour.
La rénovation de l'école primaire Nasru-Din s'inscrit dans le cadre de la directive plus large du président visant à construire 1 000 nouvelles salles de classe à l'échelle nationale, avec au moins 30 nouvelles écoles dans chaque État membre fédéral.
Il a également ordonné aux familles occupant les terrains scolaires de les libérer, afin de garantir aux enfants somaliens un accès complet aux infrastructures éducatives.
Le district de Jalalaqsi, autrefois sous le contrôle d'Al Shabab, a connu des progrès significatifs depuis sa libération.
En 2022, les élèves de la région ont passé leurs examens scolaires nationaux pour la première fois en trois décennies, une étape que de nombreux habitants considèrent comme symbolique de la résilience de la ville et de ses traditions académiques.
Le ministre somalien de l'Éducation, Farah Sheikh Abdi Qadir, a rencontré le maire de Jalalaqsi, Dhurre, ainsi que d'autres responsables locaux pour discuter du processus de réhabilitation de l'école.