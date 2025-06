Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tente de raviver les tensions dans la région et de saboter les négociations sur le nucléaire en attaquant l’Iran, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’un appel téléphonique avec son homologue iranien Masoud Pezeshkian samedi.

Selon un communiqué de la Direction de la communication turque, Erdogan a affirmé à Pezeshkian que les attaques israéliennes visaient à détourner l’attention de ce qu’il a qualifié de génocide à Gaza.

Le président turc Erdogan a également discuté avec ses homologues d’Arabie saoudite, du Pakistan, de Jordanie et d’Égypte au sujet du conflit entre Israël et l’Iran, ainsi que d’autres questions régionales et internationales.

Lors d’un appel avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, Erdogan a abordé l’escalade des tensions entre Israël et l’Iran, ainsi que des problématiques plus larges concernant la région et le monde, selon le communiqué.

Israël, une « menace majeure »

Lors de ses discussions samedi, le président Erdogan a averti qu’Israël, sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu, représentait « la plus grande menace pour la stabilité et la sécurité de la région ».

Il a souligné que cela avait été démontré une fois de plus par les récentes attaques israéliennes contre l’Iran.

rdogan a insisté sur le fait qu’il était impératif de freiner Israël pour réduire les tensions.

Il a critiqué la communauté internationale pour son « silence face aux invasions et au génocide en Palestine », affirmant que cette inaction avait encouragé les « violations du droit et l’agression » d’Israël.

Le Pakistan

Lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, Erdogan a indiqué que le silence sur les invasions et le génocide en Palestine avait permis à Israël de mener des actions contre l’Iran.

Les attaques israéliennes contre l’Iran sont « inacceptables », a-t-il ajouté, précisant que ces actions compromettaient gravement la sécurité régionale. Il a averti que Tel Aviv constituait une menace pour la stabilité et la sécurité internationales.

Le président turc a noté que les attaques israéliennes affaiblissaient les efforts visant à parvenir à une résolution sur le programme nucléaire iranien.

Il a souligné l’importance de ne pas permettre à Israël d’utiliser ces attaques pour masquer le génocide en cours à Gaza.

L’Égypte

Erdogan a appelé son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi et a réitéré que les attaques israéliennes nuisaient gravement à la sécurité régionale, ajoutant que la politique du Premier ministre israélien Netanyahu menaçait la stabilité mondiale, selon la Direction de la communication turque sur X.

Erdogan a affirmé que le mépris du gouvernement Netanyahu pour le droit international représentait une menace pour la stabilité mondiale. Il a averti que la région ne pouvait pas se permettre un autre conflit et a accusé Israël de tenter de saboter les efforts pour parvenir à un accord sur le nucléaire iranien.

Il a insisté sur l’importance de poursuivre ces négociations, qui étaient sous la médiation d’Oman, et a souligné que les attaques israéliennes contre l’Iran ne devaient pas être utilisées pour dissimuler le génocide en cours à Gaza.

La sixième série de négociations sur le nucléaire entre l’Iran et les États-Unis, prévue dimanche à Mascate, a été suspendue, a confirmé samedi le ministre des Affaires étrangères d’Oman.

La Jordanie

Erdogan et le roi de Jordanie Abdallah II ont discuté par téléphone du conflit en cours entre Israël et l’Iran, qui a commencé par des attaques israéliennes sur des sites en Iran, causant des pertes civiles ainsi que parmi des hauts responsables militaires, selon la Direction de la communication turque.

Les attaques israéliennes contre l’Iran comprenaient des provocations susceptibles de nuire gravement à la sécurité régionale, a averti Erdogan, soulignant que « l’attitude agressive et illégale » d’Israël et du gouvernement dirigé par Netanyahu soulevait des préoccupations internationales en matière de stabilité et de sécurité.

Notant que le silence de la communauté internationale face aux invasions et au génocide en Palestine avait permis à l’agression israélienne d’atteindre ce niveau, Erdogan a affirmé que ces attaques compromettaient les efforts pour résoudre la question du programme nucléaire iranien.

Tout incident nucléaire résultant des attaques israéliennes constitue une menace pour les civils ainsi que pour la santé régionale et internationale, un problème qu’Israël continue d’ignorer, a-t-il ajouté.