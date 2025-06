Ahmad Elnafaty a foré cinq puits autour de sa maison à Kano sur une période de quatre ans. Aucun n'a donné d'eau pendant une semaine. Finalement, il a abandonné.

Comme de nombreux ménages de cette ville commerciale, la famille d'Elnafaty achète désormais de l'eau à des vendeurs locaux. Il s'agit d'une dépense mensuelle récurrente de 200 000 nairas (125 dollars américains) que de nombreuses familles nigérianes ont fini par accepter comme normale.

« Terriblement malchanceux », déclare Elnafaty à TRT Afrika, faisant allusion à ses tentatives infructueuses pour trouver de l'eau souterraine.

Ce qu'il ne dit pas, c'est le paradoxe d'un pays dont les rivières débordent chaque fois que le Cameroun voisin libère l'eau du barrage de Lagdo, mais où l'eau potable reste inaccessible pour des millions de citoyens en l'absence d'un système d'approvisionnement fonctionnel.

La crise de l'eau a donné naissance à une économie souterraine florissante.

Une enquête menée en 2021 par l'UNICEF et le ministère fédéral nigérian des ressources en eau a révélé que sur les 2,31 millions de points d'approvisionnement en eau dans tout le pays, 75 % étaient privés, et 43 % d'entre eux étaient des forages.

La crise fait grimper les profits

La pénurie d'eau dans le pays le plus peuplé d'Afrique alimente un vaste réseau de foreurs, de vendeurs et de réparateurs de pompes, et oblige parfois les enfants à s'absenter de l'école.

« Dans l'État de Kano, les forages doivent généralement atteindre une profondeur de 30 à 60 mètres pour produire de l'eau de manière fiable, certains pouvant atteindre 250 mètres ou plus », explique le foreur Lamir Safiyanu Madugu à TRT Afrika.

« La profondeur moyenne des forages dans la région est inférieure à 20 mètres, tandis que la profondeur maximale dépasse rarement 60 mètres.»

Le forage coûte environ 658 dollars, sans compter le prix de l'essence pour la pompe à eau. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse fortement, Madugu fore cinq à dix puits par semaine.

Les experts et plusieurs personnalités nigérianes ont mis en garde à plusieurs reprises contre le coût environnemental des forages à grande échelle.

L'ancien président Olusegun Obasanjo craint qu'une catastrophe ne soit imminente, citant les forages aveugles récemment effectués dans sa ville natale d'Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria.

La défaillance systémique

Outre un ministère fédéral, le Nigeria dispose de ministères de l'eau distincts pour chacun de ses 36 États et pour la capitale Abuja, ainsi que de sociétés publiques chargées de la création et de l'entretien des réseaux publics d'adduction d'eau.

Le ministère fédéral des Ressources en eau et de l'Assainissement a déclaré en mai que le gouvernement nigérian, en collaboration avec certaines agences internationales, dont la Banque africaine de développement, avait réalisé un total de 565 projets liés à l'eau en deux ans, bénéficiant à plus de 451 000 Nigérians.

Le Dr Zaharaddeen Garba, professeur associé de chimie environnementale à l'université Ahmadu Bello de Zaria, estime qu'il faut faire davantage et attribue la crise à une combinaison d'infrastructures inadéquates, d'un mauvais entretien et d'une urbanisation rapide.

« Les canalisations sont vieillissantes, les systèmes de distribution sont inefficaces et la capacité de traitement est insuffisante », explique-t-il à TRT Afrika.

« Un autre facteur est l'urbanisation et la croissance démographique, qui exercent une pression énorme sur les systèmes d'approvisionnement en eau existants et entraînent des pénuries et des irrégularités. »

Le changement climatique a aggravé ces problèmes. La rareté des précipitations et l'augmentation de l'évaporation entraînent une hausse des températures, qui à son tour affecte la disponibilité des eaux de surface et souterraines.

La récupération des eaux de crue

Les experts estiment que le Nigeria peut transformer l'angoisse liée aux inondations en sécurité hydrique.

« La mise en place de systèmes de récupération et de stockage des eaux de crue est un moyen pour le Nigeria d'exploiter le potentiel des plans d'eau sujets aux inondations afin de créer des sources d'eau potable », explique le Dr Garba.

« Cela implique la construction de réservoirs, de barrages et d'autres infrastructures pour capter et stocker les eaux de crue, qui peuvent ensuite être traitées et distribuées. Le Nigeria peut également explorer des technologies innovantes, telles que des usines de traitement d'eau flottantes ou des systèmes modulaires, pour traiter et utiliser les eaux de crue. »

En gérant les eaux de crue de manière proactive, le Nigeria peut transformer un handicap en ressource, renforçant ainsi la sécurité hydrique et soutenant le développement économique.

Mais cela nécessite une planification minutieuse, des investissements dans les infrastructures et la collaboration des parties prenantes.

« Une approche multiforme est essentielle pour garantir un approvisionnement en eau constant. La première approche devrait consister à investir dans la modernisation et l'expansion des infrastructures, notamment la modernisation des usines de traitement, des canalisations et des systèmes de distribution », explique le Dr Garba.

Le gouvernement doit également améliorer la gestion des agences nationales de l'eau grâce au renforcement des capacités, à l'adoption de technologies et à la transparence.

« La promotion des pratiques de conservation de l'eau et des stratégies de gestion de la demande peut contribuer à réduire le gaspillage et à optimiser l'utilisation », explique le Dr Garba à TRT Afrika.

Le potentiel de la privatisation

Depuis que la libéralisation des télécommunications en 1999 a stimulé la croissance économique, les parties prenantes ont préconisé la privatisation comme panacée pour d'autres secteurs inefficaces gérés par le gouvernement.

Mais les experts mettent en garde contre le fait de considérer cela comme une solution miracle.

« Il est vrai que la privatisation du secteur des télécommunications au Nigeria a apporté des améliorations significatives dans ce domaine. Cependant, appliquer le même modèle aux agences publiques chargées de l'eau n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est un peu plus complexe », explique le Dr Garba.

Il estime que la privatisation des agences publiques chargées de l'eau pourrait améliorer l'efficacité, mais que l'accessibilité financière pourrait constituer un obstacle, en particulier pour les ménages à faibles revenus.

Le Dr Garba suggère d'autoriser la participation du secteur privé au développement des infrastructures et à la prestation de services, tandis que les institutions publiques devraient maintenir leur contrôle « afin de garantir un accès équitable et des prix abordables ».

Les consommateurs comme Elnafaty, qui achètent déjà de l'eau potable à des vendeurs ou dépensent de l'argent en carburant pour les pompes, ne verraient probablement pas d'inconvénient à payer pour un système plus fiable garantissant un approvisionnement constant.