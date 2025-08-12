L'ancien président du parlement nigérian, devenu par la suite gouverneur de l'État de Sokoto, a été arrêté par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du pays pour des accusations de corruption.
Aminu Tambuwal a été placé en détention lundi au siège de la commission dans la capitale, Abuja, en raison de retraits frauduleux présumés d'environ 189 milliards de nairas (123 millions de dollars).
On ignore encore si ces accusations sont liées à l'une de ses fonctions précédentes.
Âgé de 59 ans, Tambuwal était toujours interrogé lundi soir et n'a pas fait de déclaration publique concernant ces allégations.
Les retraits en espèces présumés auraient enfreint la loi sur la prévention et la prohibition du blanchiment d'argent de 2022, selon des médias nigérians.
Tambuwal a été président de la Chambre des représentants entre 2011 et 2015, puis gouverneur de l'État de Sokoto de 2015 à 2023. Il est actuellement sénateur pour la circonscription de Sokoto Sud.
Il est également l'un des principaux leaders de l'opposition, soutenant une coalition d'opposition, la coalition ADC, qui vise à évincer le président Bola Tinubu lors des élections générales de 2027.
Le porte-parole de l'EFCC, Dele Oyewale, a refusé de commenter la détention de M. Tambuwal.