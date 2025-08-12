L'ancien président du parlement nigérian, devenu par la suite gouverneur de l'État de Sokoto, a été arrêté par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du pays pour des accusations de corruption.

Aminu Tambuwal a été placé en détention lundi au siège de la commission dans la capitale, Abuja, en raison de retraits frauduleux présumés d'environ 189 milliards de nairas (123 millions de dollars).

On ignore encore si ces accusations sont liées à l'une de ses fonctions précédentes.

Âgé de 59 ans, Tambuwal était toujours interrogé lundi soir et n'a pas fait de déclaration publique concernant ces allégations.