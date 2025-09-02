La réputation du Kenya en tant que berceau de la course de fond est mise à mal après des décennies de domination.
Le pays qui a offert au monde le marathon historique sous les deux heures d'Eliud Kipchoge et le record mondial inégalé de 1:40.91 sur 800 mètres de David Rudisha fait face à une remise en question, alors que les suspensions pour dopage frappent ses stars avec une régularité alarmante.
Depuis 2017, près de 130 athlètes kenyans ont été sanctionnés pour des infractions présumées liées au dopage.
Rien qu'en 2023, le Kenya représente 17 des 22 athlètes africains suspendus par l'Unité d'Intégrité de l'Athlétisme (AIU).
La liste des athlètes suspendus ressemble à un palmarès des meilleurs du monde.
Emmaculate Anyango Achol, classée deuxième femme la plus rapide au monde sur 10 000 mètres, a reçu une suspension de six ans après un test positif.
La détentrice du record du marathon, Ruth Chepng'etich, risque également une suspension après que ses échantillons ont révélé des traces d'hydrochlorothiazide.
Ronald Kimeli Kurgat, vainqueur du Marathon Standard Chartered et de son prix de 2 millions de KSh l'année dernière, purge désormais une suspension de six ans après deux tests positifs.
Campagne corrective
Le Kenya prend ce défi à bras-le-corps, investissant 25 millions de dollars dans un programme sur cinq ans, en plus d'un engagement annuel de 4,6 millions de dollars promis en novembre dernier, selon l'Agence Antidopage du Kenya (ADAK).
« Suite à l'augmentation des cas de dopage, l'agence a renforcé son unité d'enquêtes et de renseignements pour détecter et enquêter de manière proactive sur les violations », déclare un communiqué de l'ADAK à TRT Afrika.
L'agence rapporte également des progrès grâce à sa campagne d'éducation au sport propre, déployée des niveaux de base jusqu'aux niveaux d'élite, y compris son intégration dans les programmes scolaires.
Les athlètes se rendant aux Championnats du Monde d'Athlétisme à Tokyo du 13 au 21 septembre 2025 doivent passer « trois tests obligatoires hors compétition » dans le cadre des efforts de l'ADAK pour construire une base de données complète permettant de détecter les pics de performance suspects.
« Ces mesures visent à garantir que seuls les athlètes propres représentent le Kenya, préservant notre héritage tout en répondant aux sanctions pour dopage depuis 2015 », précise l'agence à TRT Afrika.
Faible écart entre ignorance et violation
Le spécialiste en médecine sportive, le Dr Fikunola Orafidiya du Nigeria, un pays ayant vu au moins 10 de ses athlètes d'élite suspendus pour dopage, exhorte les fédérations nationales d'athlétisme à intensifier les programmes d'éducation et de sensibilisation.
Roncer Kipkorir Konga, un athlète kényan suspendu pour trois ans depuis juin après un test positif à la testostérone et ses métabolites, a plaidé son innocence auprès de l'AIU, affirmant qu'il aurait pu être contaminé à son insu après avoir consommé un médicament traditionnel préparé par sa mère en décembre dernier.
Orafidiya estime que de tels appels sont inefficaces si les athlètes restent ignorants des conséquences de consommer ou d'utiliser un produit sans en connaître la composition.
« L'ignorance ne peut pas être une excuse pour les athlètes visant la performance d'élite. L'éducation est essentielle. Les athlètes doivent constamment se tenir informés des ingrédients actifs de tout produit en contact avec leur corps et vérifier auprès de l'AMA (Agence Mondiale Antidopage) en cas de doute », conseille-t-il.
Appel au soutien psychologique
Martin Keino, un coureur kényan de demi-fond renommé qui a aidé à établir sept records du monde, estime que la crise dépasse la simple perte de médailles.
Le fardeau psychologique s'étend au-delà des athlètes individuels. « Cela entraîne un coût émotionnel, ce sentiment de honte, de colère et d'humiliation qui surgit non seulement personnellement mais aussi nationalement. Certains peuvent ressentir une culpabilité par association malgré une compétition propre », explique-t-il.
Keino est convaincu qu'une solution viable nécessite plus que de simples mesures coercitives.
« Nos athlètes kényans doivent activement promouvoir l'éducation au sport propre tout en mettant l'accent sur la transparence, l'éducation et la responsabilité. Ils doivent s'engager dans des ateliers réguliers et suivre les mises à jour des listes interdites de l'AMA, en impliquant à la fois les athlètes et les entraîneurs », affirme-t-il.
Vers une rédemption
Alors, le poids des scandales de dopage peut-il être levé du jour au lendemain alors que le Kenya se dirige vers Tokyo ?
Après tout, cette fois, la course ne concerne pas seulement les médailles, mais aussi la confiance, la fierté et la survie même de son héritage sportif.
« L'ADAK travaille avec Athletics Kenya et le Comité National Olympique du Kenya pour intégrer des séances d'information sur l'antidopage dans les préparations des équipes, garantissant que les athlètes connaissent leurs responsabilités. Ces efforts visent à les doter des connaissances nécessaires pour se conformer aux réglementations en évolution et réduire le risque de violations », déclare l'agence nationale antidopage.
Keino ne s'attend pas à des miracles, affirmant que le succès dépendra de facteurs au-delà des capacités et de la sensibilisation des participants.
« Nous avons besoin de psychologues du sport et de la solidarité publique pour aider à contrer la démoralisation de nos athlètes. Les accusations de dopage contre certains athlètes de haut niveau pourraient avoir un effet d'entraînement, allant de la peur à une vigilance accrue », dit-il.
« Une réponse unie aux pressions psychologiques des scandales peut garantir que l'histoire du Kenya reste une source de fierté et non de controverse. »