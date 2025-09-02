La réputation du Kenya en tant que berceau de la course de fond est mise à mal après des décennies de domination.

Le pays qui a offert au monde le marathon historique sous les deux heures d'Eliud Kipchoge et le record mondial inégalé de 1:40.91 sur 800 mètres de David Rudisha fait face à une remise en question, alors que les suspensions pour dopage frappent ses stars avec une régularité alarmante.

Depuis 2017, près de 130 athlètes kenyans ont été sanctionnés pour des infractions présumées liées au dopage.

Rien qu'en 2023, le Kenya représente 17 des 22 athlètes africains suspendus par l'Unité d'Intégrité de l'Athlétisme (AIU).

La liste des athlètes suspendus ressemble à un palmarès des meilleurs du monde.

Emmaculate Anyango Achol, classée deuxième femme la plus rapide au monde sur 10 000 mètres, a reçu une suspension de six ans après un test positif.

La détentrice du record du marathon, Ruth Chepng'etich, risque également une suspension après que ses échantillons ont révélé des traces d'hydrochlorothiazide.

Ronald Kimeli Kurgat, vainqueur du Marathon Standard Chartered et de son prix de 2 millions de KSh l'année dernière, purge désormais une suspension de six ans après deux tests positifs.

Campagne corrective

Le Kenya prend ce défi à bras-le-corps, investissant 25 millions de dollars dans un programme sur cinq ans, en plus d'un engagement annuel de 4,6 millions de dollars promis en novembre dernier, selon l'Agence Antidopage du Kenya (ADAK).

« Suite à l'augmentation des cas de dopage, l'agence a renforcé son unité d'enquêtes et de renseignements pour détecter et enquêter de manière proactive sur les violations », déclare un communiqué de l'ADAK à TRT Afrika.

L'agence rapporte également des progrès grâce à sa campagne d'éducation au sport propre, déployée des niveaux de base jusqu'aux niveaux d'élite, y compris son intégration dans les programmes scolaires.

Les athlètes se rendant aux Championnats du Monde d'Athlétisme à Tokyo du 13 au 21 septembre 2025 doivent passer « trois tests obligatoires hors compétition » dans le cadre des efforts de l'ADAK pour construire une base de données complète permettant de détecter les pics de performance suspects.

« Ces mesures visent à garantir que seuls les athlètes propres représentent le Kenya, préservant notre héritage tout en répondant aux sanctions pour dopage depuis 2015 », précise l'agence à TRT Afrika.

Faible écart entre ignorance et violation

Le spécialiste en médecine sportive, le Dr Fikunola Orafidiya du Nigeria, un pays ayant vu au moins 10 de ses athlètes d'élite suspendus pour dopage, exhorte les fédérations nationales d'athlétisme à intensifier les programmes d'éducation et de sensibilisation.