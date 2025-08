Le Kenya a officiellement exprimé, jeudi, son inquiétude face à une récente décision de la Tanzanie d'interdire aux non-citoyens de gérer de petites entreprises, avertissant que cette mesure menace l'intégration économique régionale.

Le Kenya et la Tanzanie font partie de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), un bloc qui, dans le cadre d'un accord de marché commun, garantit la libre circulation des biens, de la main-d'œuvre et des services entre ses huit États membres.

Plus tôt cette semaine, la Tanzanie a imposé une interdiction aux étrangers de s'engager dans 15 types de petites entreprises, notamment les transferts d'argent mobile, l'exploitation minière artisanale, les salons de beauté, ainsi que la création de stations de radio et de télévision.

Les contrevenants s'exposent à des amendes d'environ 10 millions de shillings tanzaniens (3 900 dollars), à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, ainsi qu'à la révocation de leur visa et de leur permis de séjour.

Protocole de marché

La Tanzanie affirme que cette mesure vise à stimuler la création d'emplois locaux et les revenus nationaux.