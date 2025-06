Samuel Mwangi marchait sur un sentier forestier familier près de chez lui dans le comté de Muranga, non loin de la capitale du Kenya, Nairobi, lorsqu'un chacal a surgi des broussailles.

Le fermier de 50 ans s'est figé alors que l'animal se jetait sur lui, refermant ses mâchoires autour de sa tête. Armé de son panga, une machette fabriquée localement, Samuel s'est défendu.

Après plusieurs minutes terrifiantes, il se tenait ensanglanté mais vivant, avec un chacal mort à ses pieds.

L'expérience éprouvante de Samuel en décembre dernier représente l'une des milliers de cas de conflits homme-faune (CHF) documentées dans les communautés rurales depuis que les autorités kényanes ont commencé à tenir des registres systématiques en 2013.

L'ampleur du problème est alarmante. Le Service de la Faune du Kenya (KWS) a signalé plus de 3 800 incidents de ce type entre janvier et mars 2025 seulement, entraînant 40 décès humains et 77 personnes grièvement blessées.

« Plus de 7 300 personnes au Kenya attaquées par des animaux sauvages ont été indemnisées depuis 2013, et 5 000 autres devraient bientôt recevoir leur compensation », explique le Dr Richard Chepkwony, directeur des politiques, de la recherche et de l'innovation au Service de la Faune du Kenya, à TRT Afrika.

Paradoxe économique

Ironiquement, les pays où la faune prospère et génère des revenus substantiels grâce au tourisme sont également ceux où les conflits homme-faune sont les plus fréquents.

Les revenus du tourisme 2024-2025 dans 4 pays

Kenya : 3,4 milliards de dollars (service de la faune du Kenya)

Tanzanie : 3,3 milliards de dollars (Tanzania investment & consultancy group)

Afrique du Sud : Plus de 735 millions de dollars (ministère sud-africain du tourisme)

Zimbabwe : 271,1 millions de dollars (statista)

Le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Botswana et la Tanzanie enregistrent les taux les plus élevés de décès et de blessures lors de rencontres avec des animaux sauvages dans des zones proches des réserves et des parcs nationaux.

Selon le Service de la Faune du Kenya, le pays a généré 3,4 milliards de dollars de revenus touristiques en 2024-2025. Le ministère du tourisme sud-africain estime ses revenus provenant du tourisme lié à la faune à 735 millions de dollars pour la même période.

La Tanzanie a récolté 3,3 milliards de dollars au cours de l'année, rivalisant avec son voisin d'Afrique de l'Est, selon les données collectées par le Tanzania Investment and Consultant Group.

Statista prévoit que les revenus du tourisme lié à la faune au Zimbabwe atteindront environ 271,10 millions de dollars.

Le tourisme lié à la faune constitue un moteur économique crucial pour tous ces pays, finançant à la fois les efforts de conservation et le développement des communautés locales.

Cependant, l'augmentation des conflits homme-faune ces dernières années menace la durabilité du secteur autant qu'elle met en danger des vies et des moyens de subsistance.

Réparation financière

Le Kenya a répondu à ce défi en accélérant un programme d'indemnisation lancé en 2013, qui apporte un soutien financier aux familles des victimes.

Le pays a récemment introduit un système numérique pour remplacer le processus manuel fastidieux.

« Récemment, nous avons lancé un programme d'indemnisation numérique visant à collecter des données en temps réel pour faciliter le traitement et accélérer les réclamations. L'ancien système était lent. Dans le nouveau système, actuellement testé dans seulement six comtés identifiés comme points chauds de CHF, 12 000 personnes se sont déjà inscrites et ont soumis des réclamations », ajoute Chepkwony.

Les autorités rapportent avoir distribué environ 3,8 milliards de KSh (29,7 millions de dollars) en indemnités à l'échelle nationale.

« Pour les décès, nous payons 5 millions de KSh (38 714 dollars) et 3 millions de KSh (23 282 dollars) pour une invalidité permanente », précise Chepkwony.

Nelias Njeri, dont le mari a été piétiné à mort par un buffle sauvage, reconnaît l'impact du programme malgré ses limites.

« Il a fallu beaucoup de temps pour que l'argent arrive, mais je n'aurais pas pu maintenir et investir dans ma petite ferme sans cela », a-t-elle déclaré lors d'un événement.

Au cours des dernières années, quelques autres pays africains ont mis en place différents mécanismes d'indemnisation.

Après des années de documentation des conflits homme-faune, le Zimbabwe a annoncé la création d'un fonds d'indemnisation en 2023 pour couvrir les frais médicaux ou fournir une assistance funéraire aux victimes.

La loi sur la conservation de la faune de 2022 en Tanzanie contient des dispositions pour une compensation financière et matérielle aux victimes de conflits homme-faune.

Au-delà des indemnisations

Bien que les paiements financiers tentent de soulager les familles en répondant aux conséquences d'une tragédie, les causes sous-jacentes des rencontres mortelles entre humains et animaux sauvages restent non résolues.

En avril dernier, la mort d'une fille de 14 ans, enlevée par un lion dans une cour résidentielle près du parc national de Nairobi, a choqué le Kenya.

Les rangers ont suivi des traces de sang jusqu'à la rivière Mbagathi, où le corps de l'enfant a été retrouvé.

Le Zimbabwe fait face à des défis similaires. Les attaques mortelles d'animaux sauvages ont augmenté de 20 % au premier trimestre 2025, avec 18 décès humains documentés jusqu'à présent. Ce chiffre était de 15 pour la même période l'année dernière.

Les données de ZimParks montrent une moyenne de 60 décès humains par an au cours des cinq dernières années, soulignant le danger constant qui plane sur les communautés vivant près des zones de faune.

Impact du changement climatique

L'agence mondiale de conservation Save the Elephants identifie la sécheresse comme un facteur important contribuant aux conflits homme-faune, soulignant que le manque de nourriture et d'eau pousse les animaux affamés à quitter les réserves pour s'aventurer dans les zones habitées.

Le Fonds international pour la protection des animaux met en avant l'expansion humaine dans les habitats naturels comme un autre problème clé.

« À mesure que les établissements humains s'étendent dans les habitats naturels, ils entrent en concurrence avec les animaux sauvages pour la nourriture et l'eau. Ces ressources sont rares dans certaines régions du monde, en partie à cause du changement climatique, ce qui exacerbe les conflits », indique le rapport de décembre 2024 de l'organisation.

Trouver un terrain d'entente

Les rangers des parcs se retrouvent de plus en plus à jouer un rôle délicat – protéger les populations tout en préservant les habitats permettant à la faune de se déplacer librement comme elle est censée le faire.

Le Kenya intensifie ses efforts pour réduire les attaques grâce à une augmentation des patrouilles et à des améliorations des infrastructures.

« Le Kenya est un pays vaste et possède de nombreux kilomètres de clôtures visant à atténuer les incidents… Nous avons installé des lumières et des enclos (bomas) à l'épreuve des prédateurs, et déployé une surveillance technologiquement avancée pour suivre les mouvements de la faune », affirme Chepkwony.

Cependant, l'ampleur des zones protégées présente des défis redoutables. Le parc national de Tsavo East au Kenya, à lui seul, s'étend sur plus de 13 000 km².

« Maintenir les clôtures est très coûteux », dit Chepkwony, soulignant une décision consciente d'éviter de bloquer les corridors de migration et les zones de dispersion de la faune.

Le Service de la Faune du Kenya dispose d'une unité entièrement formée pour capturer et trans-localiser les animaux problématiques.

Selon Chepkwony, cela est soutenu par des programmes complets d'éducation et de sensibilisation du public diffusés via les réseaux sociaux, la télévision et la radio, qui informent les communautés sur les limites de la faune et les alertent lorsque des animaux représentent des menaces immédiates.

Malgré ces efforts, les experts estiment que le nombre élevé de décès liés aux conflits homme-faune exige des investissements plus importants dans une gestion efficace des frontières de conservation.

La durabilité à long terme du tourisme lié à la faune et le bien-être des populations et des animaux dépendent de solutions plus complètes et durables à ce conflit croissant.