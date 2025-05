Le ministère américain de la justice a annoncé que quatre ressortissants sud-américains condamnés pour le trafic de 2,63 tonnes de cocaïne en Guinée-Bissau en septembre dernier ont été transférés aux États-Unis et seront à nouveau jugés.

Ramon Manriquez Castillo, qui possède la double nationalité américaine et mexicaine, Edgar Rodriguez Ruano, citoyen mexicain, Fernando Javier Escobar Tito, originaire de l'Équateur, et Anderson Jair Gamboa Nieto, originaire de Colombie, ont été accusés d'avoir conspiré pour distribuer de la cocaïne à travers la Colombie, le Venezuela, le Mexique, les Bahamas et la Guinée-Bissau entre novembre 2023 et septembre 2024, selon le communiqué.

Les quatre hommes ont été condamnés en janvier en Guinée-Bissau à 17 ans de prison à la suite d'une saisie record connue sous le nom d'"opération Landing".

Ils ont été condamnés aux côtés du Brésilien Marlos Balcacar, qui est décédé à l'hôpital Simao Mendes de Bissau, la capitale, le 3 mars, selon les autorités de Bissau.

Ils ont comparu jeudi devant un tribunal de Fort Lauderdale, en Floride, accusés d'avoir distribué de grandes quantités de cocaïne en utilisant un avion immatriculé aux États-Unis avec un citoyen américain à bord, selon le bureau du procureur du district sud de la Floride.

S'ils sont condamnés aux États-Unis, ils risquent de passer de 10 ans à la prison fédérale à perpétuité.

Ils ont été transférés mercredi dans une prison américaine dans le cadre d'un accord mutuel avec les États-Unis, a déclaré jeudi à la presse le président de la Guinée-Bissau, Umaro Cissoko Embalo.

L'Agence américaine de lutte contre la drogue (DEA), qui a rencontré les autorités bissau-guinéennes à plusieurs reprises depuis janvier, a demandé le transfert des détenus pour des raisons de sécurité, a indiqué à Reuters une source au sein du gouvernement bissau-guinéen.