Un premier groupe de sept immigrants est arrivé au Rwanda dans le cadre d'un accord pour accueillir des personnes expulsées des États-Unis, a annoncé jeudi le gouvernement rwandais.
« Le premier groupe de sept migrants sélectionnés est arrivé au Rwanda à la mi-août... Trois d'entre eux ont exprimé le souhait de retourner dans leurs pays d'origine, tandis que quatre souhaitent rester et construire une vie au Rwanda », a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement, à l'AFP.
Les autorités n'ont fourni aucune information sur les nationalités des sept personnes expulsées.
Le Rwanda a annoncé le 5 août qu'il accepterait jusqu'à 250 immigrants en provenance des États-Unis, précisant qu'il aurait « la capacité d'approuver chaque individu proposé pour la réinstallation ».
La politique d'expulsion de Trump
Les premiers arrivants sont « hébergés par une organisation internationale avec des visites de l'Organisation internationale pour les migrations et des services sociaux rwandais », a précisé Makolo.
Washington a intensifié sa politique d'expulsion, l'administration du président Donald Trump négociant des accords controversés pour envoyer des personnes dans des pays tiers, notamment le Soudan du Sud et l'Eswatini.
Le Rwanda avait précédemment signé un accord lucratif pour accueillir des immigrants indésirables du Royaume-Uni, mais cet accord a été annulé lorsque le gouvernement britannique a changé l'année dernière.
Kigali a accepté ce nouvel arrangement avec Washington car « presque toutes les familles rwandaises ont connu les difficultés du déplacement », avait déclaré Makolo plus tôt ce mois-ci.
Soins de santé et hébergement
Les personnes arrivant au Rwanda bénéficieront de formations, de soins de santé et d'un hébergement, a-t-elle ajouté.
L'administration Trump a défendu les expulsions vers des pays tiers comme nécessaires, car les pays d'origine refusent parfois de les accepter.
Les experts en droits humains ont averti que ces pratiques risquent de violer le droit international en envoyant des personnes dans des pays où elles risquent la torture, l'enlèvement et d'autres abus.
Le Rwanda, qui compte 13 millions d'habitants dans la région des Grands Lacs africains, affirme être l'un des pays les plus stables du continent et a été salué pour ses infrastructures modernes.
Cependant, l'accord migratoire avec le Royaume-Uni a suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits et a fait l'objet d'une longue bataille juridique.