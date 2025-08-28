Un premier groupe de sept immigrants est arrivé au Rwanda dans le cadre d'un accord pour accueillir des personnes expulsées des États-Unis, a annoncé jeudi le gouvernement rwandais.

« Le premier groupe de sept migrants sélectionnés est arrivé au Rwanda à la mi-août... Trois d'entre eux ont exprimé le souhait de retourner dans leurs pays d'origine, tandis que quatre souhaitent rester et construire une vie au Rwanda », a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement, à l'AFP.

Les autorités n'ont fourni aucune information sur les nationalités des sept personnes expulsées.

Le Rwanda a annoncé le 5 août qu'il accepterait jusqu'à 250 immigrants en provenance des États-Unis, précisant qu'il aurait « la capacité d'approuver chaque individu proposé pour la réinstallation ».

La politique d'expulsion de Trump

Les premiers arrivants sont « hébergés par une organisation internationale avec des visites de l'Organisation internationale pour les migrations et des services sociaux rwandais », a précisé Makolo.

Washington a intensifié sa politique d'expulsion, l'administration du président Donald Trump négociant des accords controversés pour envoyer des personnes dans des pays tiers, notamment le Soudan du Sud et l'Eswatini.

Le Rwanda avait précédemment signé un accord lucratif pour accueillir des immigrants indésirables du Royaume-Uni, mais cet accord a été annulé lorsque le gouvernement britannique a changé l'année dernière.