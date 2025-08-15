Les dirigeants africains ont approuvé un processus de paix visant à résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a été nommé pour piloter le groupe de facilitateurs chargé de diriger le dialogue inclusif.

Ces développements ont été annoncés jeudi dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet conjoint extraordinaire virtuel organisé la veille par la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le sommet, qui était coprésidé par le président kényan et président de l’EAC, William Ruto, et le président zimbabwéen et président de la SADC, Emmerson Mnangagwa, a appelé à la mobilisation immédiate de ressources, y compris pour l'aide humanitaire, qui doivent être centralisées et coordonnées par la Commission de l'Union africaine (CUA).