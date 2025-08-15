AFRIQUE
Les dirigeants africains approuvent le processus de paix dans l’est de la RDC
L'ancien président du Botswana Mokgweetsi Masisi est désigné à la tête du groupe de facilitateurs du dialogue inclusif visant à mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique Congo.
Les rebelles du M23 dans la zone de Kibumba à quelques kilometres de la ville de Goma. / AP
15 août 2025

Les dirigeants africains ont approuvé un processus de paix visant à résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a été nommé pour piloter le groupe de facilitateurs chargé de diriger le dialogue inclusif.

Ces développements ont été annoncés jeudi dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet conjoint extraordinaire virtuel organisé la veille par la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le sommet, qui était coprésidé par le président kényan et président de l’EAC, William Ruto, et le président zimbabwéen et président de la SADC, Emmerson Mnangagwa, a appelé à la mobilisation immédiate de ressources, y compris pour l'aide humanitaire, qui doivent être centralisées et coordonnées par la Commission de l'Union africaine (CUA).

"La CUA travaillera avec toutes les autres initiatives et parties prenantes en cours et les informera de l'alignement du processus dirigé par l'Afrique. Le sommet extraordinaire conjoint a approuvé le mandat du médiateur de l'Union africaine (UA) et le processus consolidé dirigé par l'Afrique du panel des facilitateurs de l’EAC-SADC et a demandé à la CUA d'approuver et de diriger sa mise en œuvre", indique en partie le communiqué.

La voie du dialogue

Le sommet a salué les efforts du président congolais Felix Tshisekedi et de son homologue rwandais Paul Kagame pour avoir emprunté la voie du dialogue afin de résoudre le conflit entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, qui s'est intensifié au début de l'année 2025.

L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président sud-africain Kgalema Motlanthe, l'ancienne présidente de la République centrafricaine Catherine Samba-Panza et l'ancien président éthiopien Sahle-Work Zewde se joindront à Masisi au sein du groupe de facilitateurs.

