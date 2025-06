13h30 - Le président américain Donald Trump apelle l’Iran à conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien et sauver ce qui était autrefois l'Empire iranien. Il a notamment déclaré qu’il “a été donné à l'Iran une chance de recourir à la diplomatie ; malgré cela, il n'a pas réussi à y parvenir. Il est encore temps de mettre fin à la mort et à la destruction en Iran.”

13h30 - Une nouvelle attaque israélienne a été signalée à l'aéroport de Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, et des bruits d'explosions ont été entendus, selon les médias iraniens. Une nouvelle série d'explosions a également été entendue dans le nord-ouest de l'Iran, a rapporté la télévision d'État.

Des attaques israéliennes ont également été signalées à Chiraz, dans le sud de l'Iran.

12h00 - Le Président de la Commission de l'Union africaine exprime sa profonde préoccupation face aux informations faisant état d'une frappe aérienne israélienne contre l'Iran et de l'escalade des hostilités qui en résulte au Moyen-Orient. Il appelle à la cessation immédiate des hostilités et exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue.

12h00 - Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé vendredi Israël et l’Iran à éviter toute action susceptible d’aggraver les tensions et de déstabiliser davantage le Moyen-Orient.

12h00 - Khamenei nomme un nouveau chef d'état-major de l'armée iranienne après la mort du général Bagheri dans une frappe israélienne.

10h30 - Le secrétaire général de l’OTAN a estimé vendredi qu’il est "crucial" pour les alliés, notamment les États-Unis, de s’engager à désamorcer les tensions au Moyen-Orient, après les récentes frappes israéliennes contre l’Iran.

10h00 - Des drones militaires iraniens auraient été repérés dans le ciel irakien. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, l'Iran a lancé une centaine de drones vers Israël en réponse aux frappes israéliennes du 13 juin.

09h30 - Les compagnies aériennes se sont retirées de l'espace aérien au-dessus d'Israël, de l'Iran, de l'Irak et de la Jordanie après qu'Israël a lancé des attaques contre des cibles en Iran, selon les données de Flightradar24

Israël a lancé une attaque majeure contre l'Iran, faisant passer leur guerre de l'ombre de longue date à un conflit ouvert, ce qui pourrait entraîner une escalade vers une guerre régionale plus large et plus dangereuse.

